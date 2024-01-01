MSG91, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işletmelere SMS, e-posta, ses ve kimlik doğrulama hizmetleri için güvenli ve sağlam iletişim API'leri sağlayan lider bir bulut iletişim platformudur. MSG91 ve teklifleriyle ilgili bazı önemli ayrıntılar: * İletişim Kanalları: MSG91, işletmelerin SMS, e-posta, WhatsApp ve ses dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla dünya çapında müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyan tam özellikli API'ler sunar. * İletişim Çözümleri: Platform, iletişim merkezi platformu, olay tabanlı otomasyon, müşteri segmentasyonu ve tek kullanımlık şifreler (OTP'ler) aracılığıyla anında güvenli doğrulama gibi çeşitli iletişim çözümleri sağlar. * Güvenilirlik ve Güvenlik: MSG91, hassas verileri korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama ve endüstri standardı şifreleme protokolleri gibi özelliklerle güvenli ve güvenilir bir bulut iletişim platformu sunmaktan gurur duymaktadır. * Entegrasyon ve Ölçeklenebilirlik: Platform, mevcut iş sistemleri ve uygulamalarıyla kolayca entegre olacak şekilde tasarlanmış olup, MSG91'in iletişim işlevlerinin kusursuz bir şekilde entegre edilmesine olanak tanır. Ayrıca yeni kurulan işletmelerden büyük işletmelere kadar her ölçekteki işletmeye hitap edecek ölçeklenebilir çözümler sunmaktadır. * Müşteri Başarısı: MSG91, Milkbasket, Unacademy ve Ixigo gibi müşterileri içeren örnek olay incelemelerinin de gösterdiği gibi, işletmeler için başarılı müşteri katılımı ve iletişim stratejileri sağlama konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.

Web Sitesi: msg91.com

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