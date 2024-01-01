Movmi, 3D animatörlerin bir takım elbise veya donanım kullanmadan 3D animasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz bir insan hareketi yakalama yazılımıdır. 2D medya verilerinden (görüntü, video) insansı hareketleri yakalayan ve tüm yakalama sürecini bulutta çalıştırarak müşterilerin ileri teknoloji cihazlar kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran, yapay zeka destekli bir hareket yakalama aracıdır. Akıllı telefonlardan profesyonel kameralara kadar her türlü kameradan, her türlü yaşam tarzı sahnesinde medya çekimlerini destekler. Bu araç, Huma Meta-Rig, insan teçhizatı ve temel insan teçhizatı dahil olmak üzere birden fazla insanın ve farklı armatürlerin bulunduğu sahneleri destekler. Movmi Store, 3D hareket geliştiricilerinin projelerinde kullanabileceği, ücretsiz, tam dokulu karakterlerden oluşan bir koleksiyondur. Birçok poz ve eylemden oluşan tam vücut karakter animasyonlarından oluşan bir kütüphaneyi araştırıyor. Movmi'nin hedefi, 2 boyutlu medya içeriğinden insan 3 boyutlu hareketini tahmin etmeye odaklanan bilgisayarlı görme teknolojisini geliştirmektir. Çıktı FBX dosyası herhangi bir 3D ortamda kullanılabilir ve animatörler ve hareket geliştiriciler için zaman tasarrufu sağlar. Farklı üyeliklerle kullanıcılar, sponsorlu reklamlardan tam kapsamlı özelliklere kadar farklı özellikleri seçebilirler. Genel olarak Movmi, insan hareketini yakalamak için devrim niteliğinde bir çözüm sunarak 3D animatörlerin yüksek kaliteli animasyonlar oluşturmasını kolaylaştırıyor.

Web Sitesi: movmi.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Movmi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.