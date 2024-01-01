Motionlab

Motionlab

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Web Sitesi: motionlab.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Motionlab Platformu, ajanslar ve markalar için kişiselleştirilmiş görüntülü iletişim oluşturmanıza olanak tanıyan en üst düzey teknolojidir. Motionlab, e-postalarınızı, MMS'lerinizi ve uygulama mesajlarınızı steroidlerle yapar. Kişiselleştirilmiş videoların çeşitli dağıtım olanakları sayesinde müşterilerinizle her zaman maksimum etkileşim potansiyeline ulaşacaksınız. Motionlab Platformu tarafından kişiselleştirilmiş videolar kolayca entegre edilebilir. favori e-posta platformunuza, SMS/MMS çözümlerinize veya özel uygulamalarınıza. Motionlab Player'ı kullanın ve videolarınızın barındırılmasını ve yayınlanmasını bize bırakın. Motionlab Player kolayca entegre edilebilir. En çok kullanılan web çözümlerine yapılan çeşitli entegrasyonlar sayesinde açılış sayfanıza ekleyin. Oynatıcımız her zaman belirli izleyici için doğru videoyu oynatır. CTA düğmeleri sayesinde müşterilerinizin videolarıyla etkileşime geçmesini sağlayın. Video prodüksiyon potansiyelinin tamamını kullanın. Motionlab Template Creator AE uzantısı sayesinde videonuz için yüzlerce efekt mevcuttur. Video sanatçıları, verileri ve yaratıcı varlıkları binlerce benzersiz kişiselleştirilmiş videoda birleştirmelerine olanak tanıyan dinamik video şablonu oluşturmak için Motionlab Şablon Oluşturucu AE Uzantısını kullanır. Kişiselleştirme nitelikleri veri yöneticisi tarafından önceden belirlenir. Bu video sayesinde sanatçılar yalnızca video düzenlemeye ve dinamik şablon hazırlamaya odaklanabilirler. Kişiselleştirilmiş videolar olağanüstü bir video tamamlanma oranı, etkileşim ve tıklama oranı elde eder. Bunları ve diğer birçok ölçümü entegre istatistiklerle ölçün. Motionlab platformu ayrıca her müşteriye özel benzersiz CTA düğmelerini kullanmanıza da olanak tanır
Kategoriler:
Business
Video E-posta Yazılımı

Web Sitesi: motionlab.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Motionlab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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