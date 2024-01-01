Alternatifler - Motion
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Habitica
habitica.com
Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Mem
mem.ai
Bilgileri yakalamanın ve bağlamanın en hızlı yolu.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.
Unito
unito.io
Halihazırda kullanmakta olduğunuz araçları derin 2 yönlü entegrasyonlarla bağlayın ve Asana, Jira, Trello, Google E-Tablolar ve daha fazlası için iş akışlarını optimize edin.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset'in yapay zekası sizin için mükemmel programı planlarken, yapılacaklarınızı tamamlamaya odaklanın. Günlük planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Integrately
integrately.com
Teknisyen olmayan mı? Uygulamalarınızı 1 tıklamayla entegre edin. Tek yapmanız gereken otomasyonu etkinleştirmek. 10.000+ müşteri. Canlı sohbet desteği. 18x-33x daha ucuz. Ücretsiz olarak başlayın.
Glasp
glasp.co
Glasp, insanların web'deki alıntıları ve düşünceleri vurgulayıp düzenleyebileceği ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerin öğrenimine erişebileceği bir sosyal web vurgulayıcıdır.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, giden iletişim için anında erişim bilgi tabanınızdır. Yazabileceğiniz her yerde bilgi tabanınızdaki metinleri ve görselleri paylaşın.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot size gönül rahatlığı getiriyor! - Ekibinizi senkronize tutun. Standup'lar, scrum'lar, retrospektifler ve anketler otomatik pilotta yürütülürken gününüzde uyumu yakalayın. - Daha fazlasını yapın. Kolaylaştırılmış iş akışları değerli zamanın kilidini açarken, kendi kendini yöneten bir ekibin ...
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
Workast
workast.com
Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı k...
DailyBot
dailybot.com
Eşzamansız Çalışmada 1 Numara. Uzaktaki ekiplerle eş zamanlı olmayan stand-up toplantıları, retrospektif toplantılar, ekip check-in'leri ve anketler gerçekleştirin. DailyBot ayrıca takımınızın motivasyonunu takip eder ve galibiyetlerinizi Tebrik ile kutlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox, Tespit Etmenize, Etkileşime Geçmenize ve Amacı Gelire Dönüştürmenize yardımcı olur. Salesbox'ın amaca dayalı Konuşmalı ABM platformunu ve programlarını kullanarak satış hattını ve gelir artışını hızlandırın.
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
Polly
polly.ai
İşin gerçekleştiği her yerde ekibinizi harekete geçirin, güçlendirin ve uyumlu hale getirin. Anketler, anketler, Soru-Cevap, öneri kutuları, ekip oluşturma ve daha fazlasıyla işbirliğini etkinleştirin!
APILayer
apilayer.com
Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.
Instabot
instabot.io
Instabot ile potansiyel müşteriler yaratın ve müşteri deneyiminizi geliştirin. Güçlü, özelleştirilebilir sohbet robotlarına sahip, kullanımı kolay platform. Dakikalar içinde kurulum yapın.
Teamline
teamline.app
Slack için basit proje yönetimi aracı. Bir düğmeye tıklayarak konuşmaları eylemlere dönüştürün; Slack'te görevler oluşturun, atayın ve yönetin.