MosaicVoice

MosaicVoice

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: mosaicvoice.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MosaicVoice çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha iyi müşteri görüşmelerine güç veriyoruz. Tüm sesli ve görüntülü görüşmelerinizde temsilcileri gerçek zamanlı rehberlik ve güçlü analizlerle güçlendirin. İnsanlar yerine yapay zekayı kullanarak uyumluluğu ve sonuçları izleyin. MosaicVoice, çağrı merkezlerinin Kalite Güvence işlevlerini otomatikleştirmesini kolaylaştırır. Yazılımımız, müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak dinler ve temsilcileri ve yöneticileri, herhangi bir uyumluluk ihlali meydana geldiğinde tespit edip uyarır.

Web Sitesi: mosaicvoice.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, MosaicVoice ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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