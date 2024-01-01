Alternatifler - MoonClerk
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Finom
finom.co
Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir İşletme Hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalamayı, otomatik defter tutmayı ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom'un abonelik planları, serbest çalışanlardan yeni kurulan şirketler...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Invoice Simple
invoicesimple.com
Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken fatura kesmelerine ve işlerini telefonlarından yürütmelerine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar. Fatura Basit, önde gelen fatura uygulamasıdır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Yıllar boyunca, yüksek puan alan iOS ve Android uygulamaları...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Paymo
paymoapp.com
Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks yükleniciler, küçük işletmeler ve muhasebeciler için akıllı, güzel bir muhasebe yazılımıdır. Ayrıca çevrimiçi faturalandırmayı ve zaman takibini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Uygulamamız daha sezgisel bir deneyim ve daha net bir düzen sağlar; ayrıca her yerde çalışır. ZipBook...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Invoice Maker
invoicemaker.com
Fatura Oluşturucu, faturalar, tahminler, raporlar oluşturmak, ödeme almak ve bir işi yürütmek için kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede nerede olursanız olun formlar oluşturabilir, şablonlar doldurabilir, müşterilere evrak gönderebilir ve ödemeleri kabul edebilirsiniz.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir harcama yönetimine erişebilirler.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBoo...
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler v...
Tipalti
tipalti.com
Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...