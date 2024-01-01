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Alternatifler - Monsido

Google Trends

Google Trends

trends.google.com

Google Trendler, çeşitli bölge ve dillerde Google Arama'da en çok aranan sorguların popülerliğini analiz eden, Google'ın sunduğu bir web sitesidir. Web sitesi, farklı sorguların zaman içindeki arama hacmini karşılaştırmak için grafikler kullanır. 5 Ağustos 2008'de Google, arama eğilimleri verilerin...

Google Search Console

Google Search Console

google.com

Google Search Console, web yöneticilerinin dizine eklenme durumunu kontrol etmesine ve web sitelerinin görünürlüğünü optimize etmesine olanak tanıyan, Google tarafından sunulan bir web hizmetidir. 20 Mayıs 2015'e kadar hizmete Google Web Yöneticisi Araçları adı verildi. Ocak 2018'de Google, kullanı...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...

Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools

bing.com

Bing Web Yöneticisi Araçları, Microsoft'un Bing arama motorunun bir parçası olan ve web yöneticilerinin web sitelerini Bing dizin tarayıcısına eklemelerine, sitelerinin Bing'deki performansını görmelerine ve çok daha fazlasına olanak tanıyan ücretsiz bir hizmettir.

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).

Frase

Frase

frase.io

Entegre içerik optimizasyonu ve etkileşimli yapay zeka araçlarıyla organik trafiği, dönüşüm oranlarını ve geliri artırın. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

WriterZen

WriterZen

writerzen.net

SEO odaklı anahtar kelime kümelemesinden SERP isabetlerine kadar dijital yazma ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için tek elden içerik çözümü.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.

Surfer

Surfer

surferseo.com

Birkaç tıklamayla herhangi bir alan adı için içerik planları oluşturmak için Surfer'ı kullanın. Google'da üst sıralarda yer almak için yüksek kaliteli ve SEO dostu içerik yazın. Şimdi kayıt ol!

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.

Moz

Moz

moz.com

Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!

MarketMuse

MarketMuse

marketmuse.com

MarketMuse, içerik stratejileri oluşturmanıza, içerik oluşturmayı hızlandırmanıza ve içerik kararlarını bilgilendirmenize yardımcı olmak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır.

Keyword Tool

Keyword Tool

keywordtool.io

Anahtar Kelime Aracı, SEO ve PPC anahtar kelime araştırması için Google Ads Anahtar Kelime Planlayıcının 1 numaralı (ÜCRETSİZ) alternatifidir ᐈ Saniyeler içinde 1.000'lerce ✅ uzun kuyruklu anahtar kelime oluşturun!

Botify

Botify

botify.com

Botify, kurumsal web sitenizin boyutuna, ölçeğine ve karmaşıklığına göre tasarlanmış bir platformda kaçırılan fırsatları ortaya çıkarmanıza ve bunları karlı iş sonuçlarına dönüştürmenize yardımcı olur. Organik arama sürecinin her aşamasından öngörüler alın, öncelikli eylemler ve uyarılarla zamandan ...

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, anında huniler, mükemmel piksel tekrarı, özel etkinlikler, ısı haritaları, gelişmiş arama, Geliştirme Araçları ve daha fazlası için dijital deneyim analiz platformunuzdur.

RankIQ

RankIQ

rankiq.com

Google'ın 1. Sayfasında Sıralanan Blog Yazıları Yazın. Yapay zeka destekli SEO araç setimiz yalnızca blogcular için tasarlandı. Gönderinize ve başlığınıza ne koymanız gerektiğini size söyler, böylece yarı sürede mükemmel şekilde optimize edilmiş içerik yazabilirsiniz. Ayrıca her blog alanı için en d...

ContextMinds

ContextMinds

contextminds.com

ContextMinds, sizi alanınızda otorite yapacak SEO için optimize edilmiş içerik geliştirmek için beyin fırtınası yapmanıza ve konuları araştırmanıza yardımcı olur.

SiteGuru

SiteGuru

siteguru.co

SiteGuru web sitenizi tarar ve analiz eder. İçeriğinizi, bağlantılarınızı ve web sitesi yapınızı kontrol ediyoruz ve sitenizi geliştirmek için uygulanabilir ipuçları veriyoruz. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

✓ Geri Bağlantı Analizi ✓ Sıra Takibi ✓ Anahtar Kelime Araştırması ✓ Rakip Analizi ✓ Site Denetimi için akıllı ve güçlü bir araç.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri

SpyFu

SpyFu

spyfu.com

Pazarlama geliri motorumuz SEO ve PPC karını artırır. SEO pazarlama paketi, PPC analizörü, Geçmiş veriler, Rekabet analizi, Backlink desteği, Sınırsız anahtar kelime ve alan adı projeleri, Özel raporlama.

Mangools

Mangools

mangools.com

Mangools, etkili bir SEO iş akışı için tasarlanmış 5 basit ama güçlü SEO aracından oluşan bir pakettir. Yeni başlayanlar tarafından sevilen, profesyoneller tarafından güvenilen. Bedavaya deneyin!

Scalenut

Scalenut

scalenut.com

Scalenut, iş hedeflerinize hizmet eden içerik üretmeniz için size basit ve ölçeklenebilir bir yol sunar. Rakiplerinizi geride bırakmanıza yardımcı olacak profesyonel içerik oluşturuculardan ve yapay zeka araçlarından yararlanın.

Keyword Search

Keyword Search

keywordsearch.com

Reklam Hedef Kitlelerinizi Yapay Zeka ile Güçlendirin. KeywordSearch AI, Google ve YouTube Reklamlarının yatırım getirisini artırır. Yapay Zekayı kullanarak İşletmeler için En İyi Reklam Kitlelerini dakikalar içinde bulun ve bunları Tek Tıklamayla Reklam Hesabıyla Senkronize Edin.

SEOptimer

SEOptimer

seoptimer.com

Web sitenizi analiz etmek ve derecelendirmek için en iyi SEO Denetim Aracını mı arıyorsunuz? SEOptimer web'in en iyi SEO Denetleyicisidir. Güzel SEO Raporlarıyla web sitenizi geliştirin, Arama Motorlarında daha iyi sıralara çıkın ve daha fazla müşteri kazanın. SEO'nuzu bugün denetleyin!

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Wincher

Wincher

wincher.com

Onsuz Yaşayamayacağınız Tek SEO Aracı. Markaların organik aramalardan kaliteli trafik almasına ve anahtar kelimelerinin performansını izlemesine yardımcı oluyoruz.

Brand Overflow

Brand Overflow

brandoverflow.com

Brand Overflow, dijital pazarlama stratejinizin her yönünü optimize etmek ve geliştirmek için çeşitli pazarlama araçları sunar.

Screpy

Screpy

screpy.com

Screpy, web sitelerinizin tüm sayfalarını tek bir kontrol panelinde analiz edebilen ve ekibinizle birlikte izleyebilen, yapay zeka tabanlı bir web analiz aracıdır.

SEOcrawl

SEOcrawl

seocrawl.com

Profesyoneller ve Şirketler için SEO Yazılımı. SEO yönetiminizi başka bir düzeye taşıyacak bir SEO araçları paketi olan SEO Yazılımımız sayesinde zamandan ve maliyetten tasarruf edin, sonuçlarınızı iyileştirin ve verimlilik elde edin.

Seodity

Seodity

seodity.com

Seodity'yi bugün deneyin. Araçlarımızdan yararlanın ve sitenize gelen organik trafiği artırın. Rank Tracker'da teknik SEO'yu iyileştirin, rekabeti, geri bağlantıları kontrol edin ve her şeyi izleyin.

SISTRIX

SISTRIX

sistrix.com

Google'daki rakibiniz yalnızca bir tık uzakta. Haksız avantajınız: SISTRIX ile daha iyi sıralamalar, daha fazla görünürlük ve etkili içerik.

Sitechecker

Sitechecker

sitechecker.pro

Hızlı ve Eksiksiz Teknik Denetim için Web Sitesi SEO Denetleyicisi. Web sitenizi nasıl geliştireceğinize ve Google'da üst sıralara nasıl çıkacağınıza ilişkin kişiselleştirilmiş bir kontrol listesi içeren ayrıntılı bir SEO denetim raporu alın.

INK

INK

inkforall.com

Harika bir metin yazamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşün! INK ile orijinal makaleler, açıklamalar, başlıklar, Google reklamları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.

Squirrly

Squirrly

squirrly.co

Squirrly, girişimcilere Squirrly SEO, HideMyWP Ghost, Education Cloud PLUS gibi araçlar sunar. Girişimci Mağazasında Squirrly tarafından tasarlanan yapay zeka pazarlama araçlarını ve çevrimiçi eğitim programlarını bulacaksınız. Bugüne kadar 18.000 ödeme yapan müşteriye hizmet verildi.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Rakamları hesaplamak için daha az zaman, işinizi büyütmek için daha fazla zaman. Dinamik Isı Haritaları, Oturum Kayıtları ve Canlı Sohbet gibi araç koleksiyonumuzu kullanarak web sitenizin dönüşüm oranını artırın.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove, web sitesi yönetimi için bulut tabanlı araçlar ve hizmetler oluşturan çok uluslu bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Siteimprove 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Kopenhag, Danimarka'da bulunmaktadır ve Avusturya, Avustralya, Kanada, Danimarka, İngiltere, Finlandiya, Fransa, ...

BrightEdge

BrightEdge

brightedge.com

BrightEdge, 1.700'den fazla müşterinin daha fazla organik trafik oluşturmasına yardımcı olan lider SEO çözümü ve içerik performansı pazarlama platformudur. BrightEdge'in merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup New York, Seattle, Chicago, Cleveland, Tokyo, Sidney ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır. B...

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.

Advanced Web Ranking

Advanced Web Ranking

advancedwebranking.com

Sıra takibi kolaylaştı. Günlük, haftalık ve isteğe bağlı olarak taze sıralamalar. Masaüstü, mobil ve yerel aramalar için. Beyaz etiket raporlarına güzel bir şekilde paketlenmiştir. Herhangi bir cihazdan erişilebilir.

SEOmonitor

SEOmonitor

seomonitor.com

Daha önce hiç olmadığı gibi SEO kampanyaları oluşturun ve izleyin.

AccuRanker

AccuRanker

accuranker.com

Dünyanın En Hızlı Anahtar Kelime Sıralaması İzleyicisi - Ajanslar ve SEO profesyonelleri için oluşturulmuş özelleştirilmiş bir sıralama izleyicisi.

AnswerThePublic

AnswerThePublic

answerthepublic.com

Doğrudan müşterilerinizin zihninden anında, ham arama bilgileri almak için ücretsiz aracımızı kullanın. İnsanların markanız, ürününüz veya konunuz hakkında konuşmasının ve soru sormasının yeni yollarını izlemek için ücretli bir plana geçin.

Keyword Insights

Keyword Insights

keywordinsights.ai

Daha İyi İçeriği Daha Hızlı Oluşturun. Çok daha hızlı. Anahtar Kelime Analizleri binlerce anahtar kelime fikri oluşturmanıza, bunları konu kümeleri halinde gruplamanıza ve yapay zekayı kullanarak zahmetsizce mevcut içeriği oluşturmanıza veya optimize etmenize olanak tanır. Zamandan tasarruf edin ve...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...

Seobility

Seobility

seobility.net

Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları

Ryte

Ryte

ryte.com

Web Sitesi Kullanıcı Deneyimi için 1 Numaralı Platform. Web siteniz için daha fazla “Vay be”! Ryte platformunun araçlarını kullanarak kolaylıkla analiz edin, etki için optimize edin ve güvenle izleyin. Daha fazla trafik, daha iyi kullanılabilirlik, daha az yasal risk ve daha iyi dönüşüm oranları i...

Sitebulb

Sitebulb

sitebulb.com

SEO danışmanları ve ajansları için web sitesi denetim aracı. Sitebulb yalnızca bir web sitesi tarayıcısı değildir. Verileri SEO perspektifinden analiz ederek müşterilerinize uygulanabilir web sitesi denetimleri sunma sürecinde size yol gösterir.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

İçeriğinizin performansını yapay zekanın gücüyle optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında gösterir ve sizi yavaşlatmadan veri bilgilerine yönelik kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten ...

TruConversion

TruConversion

truconversion.com

TruConversion, ziyaretçinin/kullanıcının davranışının ardındaki NEDENİ bularak dönüşümdeki sıkıntılı noktaları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olan hepsi bir arada analitik uygulamadır.

SurgeGraph

SurgeGraph

surgegraph.io

Organik Trafiğinizi Arttırmanın Yeni Bir Yolu. HIZLI. Daha önce yapmamış olsanız bile Surge Effect™'e kolayca ulaşın.

Topicmojo

Topicmojo

topicmojo.com

Sosyal Medya ve İçerik Asistanı Aracı. Sosyal medyanız, web siteniz ve bloglarınız için ilgi çekici içerikler oluşturun!

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