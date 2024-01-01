Alternatifler - Monnify

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Skrill

Skrill

skrill.com

Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi

Neteller

Neteller

neteller.com

Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

Xendit

Xendit

xendit.co

Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.

Poynt

Poynt

poynt.com

GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

İş Dünyasıyla Bağlantıda Kalın İşletmenizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman yönetmenize yardımcı olacak faturalama, katılım, GST uyumluluğu, muhasebe ve vergi beyanı araçları.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Sorunsuz banka ödemeleri. Ödeme yapmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu. Doğrudan banka hesabınızdan çevrimiçi ödeme yapın veya alın. Satıcının sitesinden/uygulamasından anında bankanızda oturum açın. İndirilecek uygulama yok, manuel giriş yok, oluşturulacak hesap yok.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.

Adyen

Adyen

adyen.com

Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo is a licensed acquirer and fintech company serving businesses across Europe. We focus on providing end-to-end payment solutions that deliver higher acceptance rates, faster transaction speeds and optimal security. We understand that each business is unique, and our diverse range of products, ...

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

We went above and beyond to ensure reliable online payments so that businesses can focus on more important things. We develop solutions and technologies to let users pay online wherever they want.

Teya

Teya

teya.com

We build tools to unlock hassle-free payments, better business management, new and returning customers, all on fair terms. Our all-in-one offering is designed to simplify the everyday and unlock growth potential, to free them from the stuff that takes the joy out of doing business. We're building a ...

Finix

Finix

finix.com

İşletmenize göre ölçeklendirilecek şekilde oluşturulan ödemeler. Uçtan uca çözümümüzü kullanarak müşteri etkileşimini artıran kusursuz bir ödeme deneyimi yaratın. Güvenilir, sezgisel API'ler ve kullanıma hazır kullanışlı özelliklerle entegre edin. Ücretler, uyumluluk ve daha fazlası için verimliliğ...

Tegro

Tegro

tegro.money

Online payments for business Accepting payments from abroad in any currency Fast connection and high payments' conversion Free alternative to commom online cashboxes More than 40 ready-made modules for CMS and CRM Withdrawal of funds to the current account the next day Mass payouts PCI DSS payment s...

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe is the modern and reliable payments platform that lets your customers pay how, when and where they want. Accept cash, debit, credit, ACH and mobile-first payment methods including Apple Pay and Google Pay — all with a single platform. PayNearMe builds innovative technology with an emphasis...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit is your one stop shop for all things online payments. It handles different payment options, provides an immediate connection and has robust smart features to enable smooth transactions. You'll find it easy and intuitive no matter what kind of device you're using - not just desktop but table...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay is an international payment platform which helps monetize your marketplace, online storefront and subscription service in a few clicks

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula is an innovative provider of online registration, payment, and class/camp management systems designed to streamline the administrative tasks for programs ranging from after-school activities to sports camps and beyond. Established to simplify and enhance the operational efficiency of educati...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...

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