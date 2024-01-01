Mondu

Mondu

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Mondu, B2B ödemelerinde yeniliği teşvik ediyor. Mondu, B2B ödemelerini B2C ile aynı seviyeye getirerek ve müşterileri ödeme akışının merkezine yerleştirerek kusursuz ve son teknolojiye sahip bir deneyim sağlıyor. Mondu'nun çözümü, tüccarların ve pazaryerlerinin Avrupa ve Birleşik Krallık'taki ticari müşterilerine en popüler B2B ödeme yöntemlerini ve esnek ödeme koşullarını hem çevrimiçi hem de çevrimdışı çok kanallı bir ortamda sunmalarına olanak tanır. Sonuç bir kazan-kazan hikayesidir: Ticari müşteriler istedikleri zaman satın alma ve ödeme yapma yetkisine sahiptir; bu da daha yüksek bir dönüşüm oranı ve ortalama sipariş değeri anlamına gelir ve sonuçta satıcılar ve pazaryerleri için büyüme sağlar. Mondu GmbH, B2B ödeme işlemlerini basitleştirmek amacıyla girişimciler Malte Huffmann, Philipp Povel ve Gil Danziger tarafından 2021 yılında kuruldu. Mondu, farklı geçmişlere sahip ve teknoloji ve diğer alanlardaki en iyi şirketlerin deneyimine sahip 140'ı aşkın yetenekli profesyonelden oluşan bir ekibe sahiptir. Mondu, önde gelen yatırımcılar Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective ve VVRB bankasından öz sermaye ve borç finansmanı olarak 90 milyon dolar topladı.
Kategoriler:
Finance
Taksitli Ödeme ve Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) Yazılımı

Web Sitesi: mondu.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mondu ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

paythen.co

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Payplug

Payplug

payplug.com

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Vartana

Vartana

vartana.com

Autopista Costanera Norte

Autopista Costanera Norte

web.costaneranorte.cl

Prommt

Prommt

prommt.com

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