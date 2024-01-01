Momo Medical

Momo Medical

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Web Sitesi: momomedical.com

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Huzurevlerine gidiyoruz ve tüm yatakların altına internet bağlantılı yatak sensörü yerleştiriyoruz. Uygulamamız hemşirelere değerli bilgiler ve tüm sakinler hakkında genel bir bakış sunar. Akşam ve gece vardiyası üretkenliğini %30'un üzerinde artırırken düşme olaylarını ve yatak yaralarını azaltıyoruz. Momo Medikal, bakım kalitesini artırırken huzurevlerini etkileyen en büyük sorun olan personel eksikliğini de çözüyor.

Web Sitesi: momomedical.com

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