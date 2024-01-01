Mojo Helpdesk

Mojo Helpdesk

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: mojohelpdesk.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mojo Helpdesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mojo Yardım Masası müşteri hizmetlerini ve BT desteğini kolaylaştırır. İstekleri merkezileştirin, atayın, otomatikleştirin, ilerlemeyi izleyin ve daha fazlasını daha hızlı yapın. Talepleri e-tablolar ve e-postalarla yönetmenin en iyi alternatifi olan Mojo Yardım Masası, bunların hepsini güçlü ama basit bir bilet takip sistemine yerleştirir. Self servis bilgi tabanıyla gelen talepleri azaltın, destek bildirimleri atayıp etiketleyerek işleri düzenli tutun ve daha yüksek verimlilik için otomasyondan yararlanın. 2,5 milyondan fazla mutlu kullanıcıyla Mojo Yardım Masası, BT profesyonelleri, müşteri hizmetleri yöneticileri ve acenteleri için en iyi seçimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, okullar ve eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, devlet kurumları ve diğerleri tarafından kullanılır. Dakikalar içinde başlayın, şirketinizin veya kuruluşunuzun Google Workspace'ine bağlanın ve istekleri yönetmeye, bilgi bankası makaleleri oluşturmaya, varlıkları yönetmeye, HDS karşılaştırmalarını belirlemeye, takip etmeye ve raporlamaya başlayın.
Kategoriler:
Business
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: mojohelpdesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mojo Helpdesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

LabiDesk

LabiDesk

labidesk.com

Sabio Virtual

Sabio Virtual

sabiovirtual.com.br

Deskpro

Deskpro

deskpro.com

Support Hero

Support Hero

supporthero.io

Charla

Charla

getcharla.com

KnowledgeBase

KnowledgeBase

knowledgebase.ai

Outline

Outline

getoutline.com

ChannelReply

ChannelReply

channelreply.com

Ariglad

Ariglad

ariglad.com

HappyFox

HappyFox

happyfox.com

GoDesk

GoDesk

getgodesk.com

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası