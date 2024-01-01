Mojo Helpdesk

Mojo Yardım Masası müşteri hizmetlerini ve BT desteğini kolaylaştırır. İstekleri merkezileştirin, atayın, otomatikleştirin, ilerlemeyi izleyin ve daha fazlasını daha hızlı yapın. Talepleri e-tablolar ve e-postalarla yönetmenin en iyi alternatifi olan Mojo Yardım Masası, bunların hepsini güçlü ama basit bir bilet takip sistemine yerleştirir. Self servis bilgi tabanıyla gelen talepleri azaltın, destek bildirimleri atayıp etiketleyerek işleri düzenli tutun ve daha yüksek verimlilik için otomasyondan yararlanın. 2,5 milyondan fazla mutlu kullanıcıyla Mojo Yardım Masası, BT profesyonelleri, müşteri hizmetleri yöneticileri ve acenteleri için en iyi seçimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, okullar ve eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, devlet kurumları ve diğerleri tarafından kullanılır. Dakikalar içinde başlayın, şirketinizin veya kuruluşunuzun Google Workspace'ine bağlanın ve istekleri yönetmeye, bilgi bankası makaleleri oluşturmaya, varlıkları yönetmeye, HDS karşılaştırmalarını belirlemeye, takip etmeye ve raporlamaya başlayın.

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