Alternatifler - Moemate

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur

Poe

Poe

poe.com

Hızlı, yararlı AI sohbeti.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Günlük AI arkadaşınız.

Claude

Claude

claude.ai

Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

Sizinle akıllı ve ilgi çekici görüşmeler yapmak için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanan AI sohbet robotu CHAT AI'ye hoş geldiniz. Sadece mesajınızı yazın, CHAT AI düşünceli ve kişisel olarak yanıt verecektir. İster uzun içerik (makaleler, e-postalar, makaleler vb.) yazmak, ister güncel ...

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing, web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzdur

Pi

Pi

pi.ai

Merhaba, ben Pi. Ben sizin kişisel yapay zekanızım; destekleyici, akıllı ve her zaman yanınızda olmak üzere tasarlandım. Benden tavsiye isteyin, cevaplar isteyin ya da aklınızda ne varsa konuşalım.

Grok

Grok

twitter.com

Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır! Grok, X'in (eski adıyla Twitter) bir yapay zeka sohbet robotudur.

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi şimdiye kadarki en sevimli ve en akıllı yapay zeka sohbet robotudur. SimSimi ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde konuşabilir ve bazen ona istediğinizi söylemeyi öğretebilirsiniz.

Le Chat

Le Chat

mistral.ai

Sınır yapay zekası sizin elinizde. Geliştiriciler ve işletmeler için açık ve taşınabilir üretken yapay zeka.

Meta AI

Meta AI

meta.ai

İşlerinizi halletmek, ücretsiz olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görseller oluşturmak ve tüm sorularınızın yanıtlarını almak için Meta Yapay Zeka asistanını kullanın. Meta AI, Meta'nın en yeni Llama büyük dil modeli üzerine kurulmuştur ve Emu'yu kullanır...

GroqChat

GroqChat

groq.com

GroqChat, kullanıcılarla sohbet etkileşimini kolaylaştıran, çeşitli konularda yanıtlar ve yardım sağlayan, yapay zeka destekli bir sohbet arayüzüdür.

DuckDuckGo AI Chat

DuckDuckGo AI Chat

duckduckgo.com

DuckDuckGo AI Chat, şu anda OpenAI'nin GPT-3.5 ve Anthropic'in Claude sohbet modellerini destekleyen, yapay zeka destekli özel bir sohbet hizmetidir.

HuggingChat

HuggingChat

huggingface.co

Sizi Gelişmiş Yapay Zekalara Bağlayan Özgür, Devrimci Bir Platform olan HuggingChat'i Keşfedin! Mistral AI, Meta ve Google gibi birden fazla sağlayıcının çığır açan büyük dil modelleri (LLM'ler) ile kullanıcılar arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış olağanüstü bir uygulama ...

Keymate.AI Chatbot

Keymate.AI Chatbot

chat.keymate.ai

Keymate.AI Ultimate Chatbot'a hoş geldiniz! Bu, Keymate.AI İnternet Arama Eklentisi ve GPT-4 128K ile oluşturulmuş bir AI sohbet robotudur. Temel olarak web'den ~80000 kelimeyi işleyebilen bir ChatGPT!

Chatwit

Chatwit

chatwit.ai

Chatwit, kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek için web sitenize entegre edebileceğiniz GPT tabanlı bir sohbet robotudur. Chatwit özelleştirilebilir, uygun maliyetli ve güvenli seçenekler sunar.

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