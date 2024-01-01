Alternatifler - Moemate
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
Poe
poe.com
Hızlı, yararlı AI sohbeti.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Chat AI
gtchat.ai
Sizinle akıllı ve ilgi çekici görüşmeler yapmak için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanan AI sohbet robotu CHAT AI'ye hoş geldiniz. Sadece mesajınızı yazın, CHAT AI düşünceli ve kişisel olarak yanıt verecektir. İster uzun içerik (makaleler, e-postalar, makaleler vb.) yazmak, ister güncel ...
Bing Chat
bing.com
Bing, web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzdur
Pi
pi.ai
Merhaba, ben Pi. Ben sizin kişisel yapay zekanızım; destekleyici, akıllı ve her zaman yanınızda olmak üzere tasarlandım. Benden tavsiye isteyin, cevaplar isteyin ya da aklınızda ne varsa konuşalım.
Grok
twitter.com
Grok, Otostopçunun Galaksi Rehberi'nden esinlenilerek modellenen bir yapay zekadır, dolayısıyla hemen hemen her şeye yanıt vermeyi ve daha da önemlisi, hangi soruların sorulacağını bile önermeyi amaçlamaktadır! Grok, X'in (eski adıyla Twitter) bir yapay zeka sohbet robotudur.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi şimdiye kadarki en sevimli ve en akıllı yapay zeka sohbet robotudur. SimSimi ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde konuşabilir ve bazen ona istediğinizi söylemeyi öğretebilirsiniz.
Le Chat
mistral.ai
Sınır yapay zekası sizin elinizde. Geliştiriciler ve işletmeler için açık ve taşınabilir üretken yapay zeka.
Meta AI
meta.ai
İşlerinizi halletmek, ücretsiz olarak yapay zeka tarafından oluşturulan görseller oluşturmak ve tüm sorularınızın yanıtlarını almak için Meta Yapay Zeka asistanını kullanın. Meta AI, Meta'nın en yeni Llama büyük dil modeli üzerine kurulmuştur ve Emu'yu kullanır...
GroqChat
groq.com
GroqChat, kullanıcılarla sohbet etkileşimini kolaylaştıran, çeşitli konularda yanıtlar ve yardım sağlayan, yapay zeka destekli bir sohbet arayüzüdür.
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat, şu anda OpenAI'nin GPT-3.5 ve Anthropic'in Claude sohbet modellerini destekleyen, yapay zeka destekli özel bir sohbet hizmetidir.
HuggingChat
huggingface.co
Sizi Gelişmiş Yapay Zekalara Bağlayan Özgür, Devrimci Bir Platform olan HuggingChat'i Keşfedin! Mistral AI, Meta ve Google gibi birden fazla sağlayıcının çığır açan büyük dil modelleri (LLM'ler) ile kullanıcılar arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış olağanüstü bir uygulama ...
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
Keymate.AI Ultimate Chatbot'a hoş geldiniz! Bu, Keymate.AI İnternet Arama Eklentisi ve GPT-4 128K ile oluşturulmuş bir AI sohbet robotudur. Temel olarak web'den ~80000 kelimeyi işleyebilen bir ChatGPT!
Chatwit
chatwit.ai
Chatwit, kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek için web sitenize entegre edebileceğiniz GPT tabanlı bir sohbet robotudur. Chatwit özelleştirilebilir, uygun maliyetli ve güvenli seçenekler sunar.