MODX

MODX

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Web Sitesi: modx.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MODX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MODX, açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi (CMS) ve yönetilen bulut barındırma sunan çok yönlü bir platformdur. Kullanıcıların olağanüstü hız, güvenlik ve esneklikle dinamik web siteleri oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. MODX, işbirliği, içerik hazırlama ve kesintisiz güncellemeler için araçlar sağlayarak geliştiricilere ve içerik yöneticilerine hitap ederek güvenli ve verimli bir web geliştirme ortamı sağlar.

Web Sitesi: modx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MODX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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