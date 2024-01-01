MODX, açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi (CMS) ve yönetilen bulut barındırma sunan çok yönlü bir platformdur. Kullanıcıların olağanüstü hız, güvenlik ve esneklikle dinamik web siteleri oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır. MODX, işbirliği, içerik hazırlama ve kesintisiz güncellemeler için araçlar sağlayarak geliştiricilere ve içerik yöneticilerine hitap ederek güvenli ve verimli bir web geliştirme ortamı sağlar.

Web Sitesi: modx.com

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