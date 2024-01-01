Modulr

Modulr

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Web Sitesi: modulrfinance.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Modulr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
Kategoriler:
Finance
Gömülü Ödeme Yazılımı
Payment Processing Software

Web Sitesi: modulrfinance.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Modulr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

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Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

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FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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BirdEye

birdeye.com

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Thryv

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Teller

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BridgerPay

bridgerpay.com

Teya

Teya

teya.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

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