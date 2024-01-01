Alternatifler - Modelshop
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave, endüstrinin en hızlı ve en esnek altyapısının yanı sıra devasa ölçekte GPU'lar sunan, uzmanlaşmış bir bulut sağlayıcısıdır.
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
Statsig
statsig.com
Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.
Modular
modular.com
The next-generation AI developer platform unifying the development and deployment of AI for the world.
Model Share
modelshare.ai
The Model Share AI MLOps platform is a dynamic hub for machine learning innovation. It allows data science and machine learning engineers to easily manage ML projects from start to finish. You can improve models, track progress with rich ML analytics and reporting tools, and deploy models instantly...
Imandra
imandra.ai
Imandra is a cloud-native automated reasoning engine for analysis of algorithms bringing unprecedented rigor and automation to algorithm design and governance.
Bria
bria.ai
Accelerate AI development and build without limits on a responsible and open platform designed for developers and built for the enterprise.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence enables enterprises to secure their AI transformation with an automated solution to protect against security and safety threats. Robust Intelligence's platform includes an engine for detecting and assessing model vulnerabilities, as well as recommending and enforcing the necessar...
Picsellia
picsellia.com
Picsellia provides an entire AI development stack optimized for images: it covers every step needed to deploy a Computer vision model in production. Users can structure, operate, and improve their AI models directly on the platform. Picsellia's Key Features: * Data Management: Store, search, filte...
OctoAI
octo.ai
OctoAI delivers infrastructure to run, tune, and scale generative AI applications. OctoAI makes models work for you, not the other way around. Developers get easy access to efficient AI infrastructure so they can run the models they choose, tune them for their specific use case, and scale from dev t...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks is a collaborative ML platform with highest performance Feature Store for batch and real-time data. Built around the industry's most advanced and modular feature store that provides seamless integration for existing pipelines and helps bring models to production faster. What and why? A fe...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy provides organizations with high-risk AI use cases a Responsible AI platform and creates the opportunity to implement explainable, accountable, and manageable Machine Learning models while enabling interaction between humans and AI. Setting the technical foundation for Responsible Machine Le...
Arthur
arthur.ai
Arthur is the AI performance company. We help data scientists, product owners, and business leaders accelerate tabular, NLP and computer vision model operations to optimize for accuracy, explainability, and fairness. * Accuracy: Track model performance to detect and react to data drift and impr...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - Outstanding Data Science Tools The mljar-supervised is a human-first machine-learning platform. It makes algorithm search and tuning painless. Users need to upload a dataset, select input and target attributes, and mljar will find the best matching ML algorithm. MLJAR automates the process o...
Mona
monalabs.io
Mona's intelligent monitoring solution enables teams to gain complete visibility into the performance of your data, models and processes. Automatically surface and resolve performance issues within your AI / ML or intelligent automation processes to avoid negative impacts to both your business and c...
Comet
comet.com
Comet is a meta machine learning platform designed to help AI practitioners and teams build reliable machine learning models for real-world applications by streamlining and connecting the machine learning model lifecycle. By leveraging Comet, users can employ machine learning experiment tracking to ...
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse offers the latest in machine learning tooling, enabling all enterprises to build smarter edge products. Our technology empowers developers to bring more AI products to market faster, and helps enterprise teams rapidly develop industry-specific solutions in weeks instead of years. Edge I...
Arize AI
arize.com
Arize AI is an AI observability and LLM evaluation platform built to enable more successful AI in production.
ClearML
clear.ml
ClearML is the leading open source, end-to-end solution for unleashing AI in the enterprise, trusted by leading Fortune 500 companies, enterprises, academia, and innovative start-ups worldwide. We enable customers to build continuous ML workflows -- from experiment management and orchestration thro...
Valohai
valohai.com
Valohai is the MLOps platform purpose-built for ML Pioneers, giving them everything they've been missing, in one platform that just makes sense. Now they run thousands of experiments at the click of a button – creating data they trust. All while using the tools they love to build things to last. And...
Weights & Biases
wandb.ai
Weights & Biases: The AI developer platform. Track everything you need to make your models reproducible with Weights & Biases— from hyperparameters and code to model weights and dataset versions. Weights & Biases helps your ML team unlock their productivity by optimizing, visualizing, collaboratin...
JFrog
jfrog.com
Deliver Trusted Software with Speed. The only software supply chain platform to give you end-to-end visibility, security, and control for automating the delivery of trusted releases. The massively scalable, hybrid JFrog Platform is open, flexible, and integrated with all the package technologies an...
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs enables teams to harness the power of AI with precision and control. From Fortune 100 companies to AI-first startups, teams have adopted WhyLabs’ tools to monitor and perform real-time management of ML and generative AI applications. With WhyLabs, teams reduce manual operations by over 80% a...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur -...
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının tek bir platformda verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ı...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimize...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry, Makine öğrenimi ekiplerinin kendi bulut/şirket içi altyapılarında ML/LLM Uygulamalarını doğru yönetişim kontrolleriyle daha hızlı, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve göndermesine yönelik Bulutta yerel bir PaaS'tır ve bu sayede 90'a ulaşmalarına ola...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI, veri merkezli yapay zekanın benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmak için kurumsal düzeyde, uçtan uca MLOps ve DataOps iş akışları sağlayan lider bir bilgisayarlı görüntü platformu ve profesyonel hizmet sağlayıcısıdır. Yapay zeka tabanlı otomasyonun pratik uygulaması sayesinde Supe...
Segments.ai
segments.ai
Robotik ve otonom sürüş için çok sensörlü etiketleme platformu. Segments.ai, çoklu sensörlü veri açıklamalarına yönelik hızlı ve doğru bir veri etiketleme platformudur. Görüntüler, videolar ve 3D nokta bulutları (lidar ve RGBD) için sezgisel etiketleme arayüzleri aracılığıyla segmentasyon etiketleri...
Datature
datature.io
Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...