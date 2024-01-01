Alternatifler - Modash
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
HypeAuditor
hypeauditor.com
Influencer pazarlamanızı güçlendirmek için hepsi bir arada çözüm. Influencer pazarlama kampanyalarınızın tüm yaşam döngüsünü yönetin.
Traackr
traackr.com
Traackr, pazarlamacıların doğru stratejilere yatırım yapmak, kampanyaları kolaylaştırmak ve programları ölçeklendirmek için kullandıkları veri odaklı etkileyici pazarlamaya yönelik kayıt sistemidir.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Fohr
fohr.co
Fohr, doğru influencerları ve marka elçilerini en iyi markalara bağlayan en iyi influencer pazarlama şirketlerinden biridir. Bugün web sitemizi ziyaret edin.
Influence.co
influence.co
Bir yaratıcı olarak başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şey. Etkileyiciler ve yaratıcılar için tasarlanmış ilk profesyonel ağa katılın. Para kazanmak, birbirinizden öğrenmek ve topluluklar aracılığıyla insanlarla tanışmak için profilinizi bugün oluşturun.
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
StarNgage
starngage.com
StarNgage olarak sosyal olarak dağıtılan görsel içeriğin reklamcılığın geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu şu anda Instagram'da oluyor ve markalara bu macerada yardımcı olup Instagram'da kazanmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu platform, markaların Instagram pazarlama çabalarını ölçmelerine ve etkile...
Lolly
lolly.com
Lolly.com, Markaların Instagram, TikTok ve YouTube'daki içerik oluşturucuları kullanarak marka varlıklarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan birleşik bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür.
Favikon
favikon.com
Sosyal Medya Stratejinizi Favikon ile Dönüştürün: Yapay Zekayla Desteklenen Yaratıcı Pazarlama Platformu. - Mükemmel yaratıcıları keşfetmek için sosyal medyanın potansiyelini kolayca ortaya çıkarın. Filtrelerimiz, sizin veya müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış belirli nişleri hedeflemeniz...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
#paid
hashtagpaid.com
Hashtag Ücretli - Tek bir platformda içerik oluşturucularla eşleştirin, kampanyalar başlatın ve içerik oluşturucuların beyaz listesini çalıştırın. Influencer pazarlaması artık güvenli, kolay ve hızlı.
Upfluence
upfluence.com
İçerik Üretici Pazarlamayla Satışları Artırın. Etkileyici pazarlama, ortaklık programları, yaratıcı yönetimi, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, marka elçileri: işinizi büyütmek için değerli ortaklıklar kurun.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer, sosyal medya etkileyicilerinin keşfi, pazarlama kampanyasının yürütülmesi, etkileyici ilişki yönetimi ve sosyal medya analitiği için kapsamlı bir etkileyici pazarlama yazılımıdır. YouTube, TikTok ve Instagram'da 20 milyondan fazla küresel etkileyici kaynağını kapsar. Özellikler: Influ...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks, İçerik Oluşturucular ve dünyanın önde gelen tüketici markalarıyla sosyal ticareti güçlendiren, ödüllü bir Etkileyici Pazarlama Platformu ve Sertifikalı B Şirketidir. MagicLinks'in tescilli teknolojisi Match Intelligence™, sosyal medyada farkındalığı, etkileşimi ve satışları artırmak iste...
Influencity
influencity.com
Influencity, tek bir platformda eksiksiz Etkileyici İlişkiler Yönetimine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir Etkileyici Pazarlama çözümüdür. Teknoloji yığınımız, büyük ve küçük şirketlerin iş akışlarını özelleştirmelerine ve uçtan uca etkileyici kampanyaları başarıyla yürütmelerine yardımcı olan ...
Afluencer
afluencer.com
Etkileyiciler, Mikro Etkileyiciler ve Yaratıcılarla burada tanışın! Instagram, TikTok ve YouTube'daki gönderiler ve makaralar için. • Sizi, sizin için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (UGC) oluşturacak ve bunu kendi sosyal medya kanallarında yayınlayacak yeni ortaklarla tanıştıralım. • Marka ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına,...
Heepsy
heepsy.com
Etkileyicileri saniyeler içinde bulun. Instagram, Youtube, Tiktok ve Twitch influencerlarına konuma ve kategoriye göre anında erişim. Hedef kitlenizi analiz edin ve onlarla iletişime geçin.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
Tolt
tolt.io
Kendi ortaklık programınızı başlatmak için uygun fiyatlı bir çözüm. Tolt, SaaS startuplarının kendi ortaklık programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Stripe ve Paddle ile çalışır.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco, sosyal ağlarda doğru Etkileyici analizi için tasarlanmış bir platformdur. Modern teknolojilerin kullanımı, makine öğrenimi ve şirket içi geliştirmeler sayesinde Yoloco, kullanıcıların başarılı bir reklam kampanyası yürütmek için ihtiyaç duydukları tüm verileri elde etmelerine yardımcı olur. ...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi, KOBİ'lerin, çok uluslu şirketlerin, yaratıcı ajansların, araştırma şirketlerinin ve STK'ların Afrikalı yaratıcılardan oluşan çeşitli topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlayan, dünya çapında lider bir teknoloji şirketidir. Wowzi platformu, markaların sosyal reklamlarınız için içerik oluşturuc...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango, Markaların karşılıklı yarar sağlayan işbirlikleri için doğrulanmış Mikro ve Nano etkileyicilerle bağlantı kurmasını sağlayan çevrimiçi bir pazardır. Platform, içerik oluşturuculara becerilerini sergilemeleri ve takipçilerini artırmaları için bir alan sağlarken, işletmelerin hedef kitlele...
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmayı istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiv...
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmayı istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiv...
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED, daha fazla özgünlük, görünürlük ve teknolojik iyileştirmeler sunarak dünyanın yaratıcı ekonomisini güçlendirmek için küresel bir yaratıcı ekonomi çoklu evreni olmayı istiyor. UPCRED GDS: Tüm işletmelerin içerik oluşturucu ekonomisine katılmalarını sağlayacak tek noktadan çözüm. UPCRED Multiv...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous, TikTok'a yoğun bir şekilde odaklanarak dünyanın en büyük markaları için etkileyici pazarlamanın kilidini açıyor. Etkileyici pazarlama stratejisini birinci sınıf strateji ve yürütme ekibimize ek olarak optimize etmek için tahmine dayalı analitik ve makine öğreniminden yararlanan, olgun ve...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz, içerik oluşturucuların ve markaların çevrimiçi gönderi yayınlamak için para almasına yardımcı olur. TrueFanz'da en büyük destekçileriniz, içeriğinize VIP erişim sunarak aktif katılımcılar haline gelir. TrueFanz ile en büyük destekçilerinize içeriğe, topluluğa erişim ve yaratıcı sürecinize ...
Stellar
stellar.io
Stellar'ın etkileyici pazarlama çözümü, kampanyaları daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yürütmenize olanak tanır. Pazarlamacılar, Stellar'ın sezgisel ve kullanımı kolay yazılımıyla e-tablolardan kurtulabilir ve etkileyicileri bulma konusundaki sıkıcı manuel süreci otomatikleştirebil...
Socialveins
socialveins.com
Kampanya yöneticilerinin, platforma kayıtlı 1000'lerce yaratıcı ile kampanyalarını başlatıp yönetebilecekleri bir Influencer pazarlama platformudur.
Social Native
socialnative.com
Markalı içeriği desteklemek için hepsi bir arada UGC platformu ve etkileyici çözümü. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği ve sosyal içeriği oluşturun, kaynaklayın ve optimize edin.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim, Yapay Zeka Destekli Etkileyici Pazarlama ve yaratıcı yönetim platformudur. En iyi hizmetleri sunuyoruz ve markaların, sosyal medya platformlarındaki erişim, demografik bilgiler ve hedef kitleye göre etkileyicileri belirlemesine yardımcı oluyoruz. Yapay zeka destekli aracımız, gerçek taki...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce, Instagram ve TikTok'unuzu büyüleyici alışveriş deneyimlerine dönüştürür, Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik aracılığıyla markanızın toplulukları teşvik etme potansiyelini ortaya çıkarır ve Etkileyici Ortaklıklar aracılığıyla satışları artırır.
SARAL
getsaral.com
SARAL, e-ticaret markaları için oluşturulmuş basit ve etkili influencer pazarlama platformunuzdur. Kullanılmayan etkileyicileri bulun, sosyal yardımları otomatikleştirin, ilişkileri yönetin, performansı takip edin ve ödeme gönderin - hepsi tek bir çatı altında! Ücretsiz denemeyi edinin ve kendiniz t...
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer platformu, markalar ve reklamverenler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir yazılımdır. Rizer Social, işlemsel pazarlara daha fazla odaklanan diğer platformlardan tamamen farklı bir kategori olan performans pazarlama ve iş zekası aracı olarak konumlanıyor. Çözümümüz, reklamverenler için risk...
Promoty
promoty.io
Promoty, markaların ve ajansların doğru yaratıcıları bulmasına, etkileyici ilişkilerini yönetmesine ve etkileyici pazarlamada zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan bir etkileyici ilişki pazarlama aracıdır.
Primetag
primetag.com
Primetag, karmaşık şeyleri kolaylaştırmak ve zor şeyleri mümkün kılmak için oluşturulmuş güçlü bir Etkileyici Pazarlama yazılımıdır.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza, reklamverenlerin etkileyicileri aramasına, bulmasına ve onlarla bağlantı kurmasına ve platformunda etkileyici kampanyalarını yönetmesine olanak tanıyan bir etkileyici pazarlama platformudur. Linkpizza'nın ağına bağlı 3.500'den fazla etkileyici var ve öncelikle Hollanda pazarına odaklanıyo...
LeaLi
leali.io
Yaratıcı işbirlikleri dünyasını keşfetmeye yönelik yenilikçi platform. Sanatın, tasarımın, modanın ve ötesinin geleceğini şekillendirmek için olağanüstü beyinlerin bir araya geldiği dinamik bir topluluğa kendinizi kaptırın. Sanatsal potansiyelinizi açığa çıkarın, sizinle aynı fikirde olan vizyonerle...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için markanızı binlerce içerik oluşturucu ve TikTok etkileyicisiyle hızlı bir şekilde bağlayabileceğiniz, etkileyici ve kullanıcı tarafından oluşturulan bir içerik (UGC) pazarıdır.