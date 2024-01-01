Alternatifler - mLabs
Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016 yılında k...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Buffer
buffer.com
Hedef kitlenizi oluşturun ve markanızı sosyal medyada büyütün.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Planable
planable.io
Planable, ajansların, serbest çalışanların ve pazarlama ekiplerinin oluşturma, işbirliği yapma, onaylama ve planlama konusunda güvendiği sosyal medya kampanyalarının komuta merkezidir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
Publer
publer.io
Facebook gönderilerinizi, Instagram gönderilerinizi, Tweetlerinizi, LinkedIn güncellemelerinizi, Pinterest pinlerinizi, Google Benim İşletmem gönderilerinizi ve YouTube videolarınızı Publer ile planlayın. Zamandan tasarruf edin, trafiği artırın, işinize odaklanın.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
RADAAR
radaar.io
Takipçilerin ilgisini çekmek, benzersiz içerik yayınlamak isteyen markalar, ajanslar ve girişimler için muhteşem bir sosyal medya yönetim platformu...
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
UNUM
unum.la
Günümüzün yaratıcılarına yönelik araçlar
Heropost
heropost.io
Birden Fazla Sosyal Medya Hesabını Yönetin, Sınırsız gönderi planlayın, Seçtiğiniz hedef kitleyle etkileşime geçin, Derinlemesine Raporlarla Performansı Takip Edin ve Analiz Edin.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
SocialBee
socialbee.io
Daha Fazla Potansiyel Müşteri, Daha Az Çaba. Sosyal Medya Yönetim Araçları, Eğitimleri ve Ekipleri. 14 Günlük Ücretsiz Deneme, Kredi Kartına Gerek Yok. Demo Rezervasyonu Yapın.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
FeedHive
feedhive.io
Size sosyal alanda süper güçler veriyoruz ⚡. Yapay zekanın gücünü kullanarak sosyal medya katılımını ve dönüşümünü otomatikleştirin.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire, dünya çapındaki markalar, işletmeler, ajanslar ve bireyler için güçlü bir Sosyal Medya Yönetim aracıdır. Sosyal Medya CRM, Gelişmiş analizler, gönderi planlayıcı, içerik küratörü ve daha fazlasıyla oyununuza seviye atlatın!
Tweet Hunter
tweethunter.io
İşletmeniz ve kişisel markanız için Twitter'da her zamankinden daha fazla sonuç alın. Yapay zeka ve otomasyonla güçlendirilmiştir. Bedavaya deneyin.
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Postly
postly.ai
Sosyal Medya Pazarlama Kampanyalarınızı Geniş Ölçekte Tasarlayın ve Yayınlayın. Yapay Zeka Yazarı Kaliteli SEO İçeriği Üretir.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow, önde gelen markalar ve yayıncılar için bir sosyal medya optimizasyon platformudur. Şirket, sosyal ağlarda mesajların dağıtımını optimize etmek için Twitter yangın hortumunu, özel bağlantı proxy'sinden elde edilen tıklama verilerini ve özel algoritmaları kullanıyor. Şirket, tweet başına t...
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Hypefury
hypefury.com
Twitter hedef kitlenizi büyütmek ve para kazanmak için kişisel asistanınız. Twitter OG'lerinin kullandığı en iyi teknikleri seçtik ve bunları bir uygulamaya dönüştürdük: - Sorunsuz bir şekilde yeni içerik oluşturun - Hedef kitlenizi büyütün - E-posta listenizi büyütün - Daha fazla ürün sat
Ocoya
ocoya.com
Ocoya, gönderiler, başlıklar, bloglar ve hashtag'ler gibi ilgi çekici sosyal medya içerikleri oluşturmaya ve yayınlamaya yönelik ücretsiz bir AI içerik otomasyon aracıdır.
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonals, işletmelerin sosyal medya pazarlamasıyla daha yüksek yatırım getirisi elde etmelerine yardımcı olan bir araçtır. En iyi sosyal medya kampanyalarını sunuyoruz. Bizi 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
SocialGest
socialgest.net
SocialGest, sosyal medya stratejilerinin uygulanmasını optimize etmeye yönelik bir dizi araçtır. Instagram, Twitter, Facebook ve Linkedin için içerik planlayın. Ölçümleri analiz edin, izleyin, başkalarıyla işbirliği yapın ve topluluğunuzla etkileşim kurun.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
Teknoloji insan ilişkilerini güçlendirmeli, onların yerini almamalı. Hearsay Müşteri Etkileşimi Platformu, danışmanların iş ilişkilerini özgün ve akıllı bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Yalnızca Hearsay, insan müşteri deneyimini geniş ölçekte sunmak için dijital iletişimin son aşamasını pr...
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Taplio
taplio.com
LinkedIn'den daha fazla fırsat çekin. Siz veya ekibiniz için sonuç sağlayan daha iyi LinkedIn içeriği oluşturmak için yapay zeka ve otomasyonu kullanın.
SocialPlanner
socialplanner.io
Kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde birden fazla sosyal medya platformunda içerik bulmak, planlamak ve planlamak için uygun fiyatlı bir sosyal medya pazarlama ve yönetim yazılımı.
Flick
flick.social
Instagram'da büyümek için ihtiyacınız olan her şey kullanımı kolay tek bir platformda. Geçen yıl 100.000'den fazla içerik oluşturucu, pazarlamacı ve ajans, Hashtag'ler, Planlama ve Analitikler için tercih ettikleri platform olarak Flick'i kullandı.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Tweetmonk
tweetmonk.com
Yapay zeka destekli konu yayınlama aracı. Twitter tweet'lerini ve yazışmalarını sorunsuz bir şekilde yazın, planlayın ve yayınlayın. Analizler ve ölçümlerle Twitter'daki etkileşiminizi artırın.
SocialBu
socialbu.com
Hepsi Bir Arada Sosyal Medya Yönetimi Çözümü Küçük İşletmeler İçin. SocialBu, sosyal medyadaki varlığınızı geliştirmek ve sonuçlarınızı en üst düzeye çıkarmak için mükemmel bir çözümdür. Yayınlayın, Yanıtlayın, Analiz Edin ve Otomatikleştirin - tamamı SocialBu içinden.
MeetEdgar
meetedgar.com
Planlamayı sizin için yapan benzersiz sosyal medya planlayıcı. Neden diğer adamlar tüm planlamayı SİZE yaptırıyorlar? Edgar, sosyal medyanızı her gün tekrar tekrar taze tutmak için içerik kitaplığınızdan gönderileri otomatik olarak çeker.
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Nuelink
nuelink.com
Aylarca sürecek sosyal içeriği dakikalar içinde planlayın! Nuelink, sosyal medyanızı planlamanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur ve sosyal medyanız kendi kendine çalışırken işinize odaklanmanız için size zaman kazandırır.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.