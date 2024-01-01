Alternatifler - MioDatos
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Güçlü markaları, bağımsız bayileri ve tüketicileri bir araya getiren, kanallar aracılığıyla satış yapan tüketici markası şirketleri için yenilikçi çevrimiçi pazarlama çözümleri. Başlangıçta 1955 yılında JGSullivan Publishing olarak kurulan JGSullivan Interactive'in bugün vizyonu, 21. Yüzyıl araçları...
Vartopia
vartopia.com
Vartopia, satıcılarla ortaklık ilişkisinin iki tarafı olduğuna inanıyor. Çoğu PRM, kanal teknoloji yığınının iş ortaklarına yönelik tarafına odaklanır. Vartopia yalnızca sektör lideri bir İş Ortağı Portalı oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda uygulamasını da CRM'inizle sorunsuz çalışacak şekilde geliş...
Marvia
getmarvia.com
Marvia, SaaS tabanlı bir Yerel Pazarlama Otomasyonu platformudur. Bu yazılım, dağıtılmış pazarlamanın her yönünü basitleştirir ve kuruluşların pazarlama materyallerini yerel düzeyde özelleştirip yayınlarken merkezi olarak kontrol etmelerini sağlar. Marvia ile pazarlama içeriğinizi kolaylıkla düzenle...
xAmplify
xamplify.com
Basitlik için tasarlanmış bir kanal pazarlama otomasyon platformu olan xAmplify, iş ortaklarınızla etkileşime geçmenize, iş ortağı liderliğinde potansiyel müşteriler oluşturmanıza ve iş ortaklarınızın anlaşmalar yapmasına yardımcı olur. Kanalınızın olgunluğunun her aşamasında çalışır. Onlarca yıllı...
Channext
channext.com
Channext'in İş Ortağı Başarı Platformu ile daha fazla iş ortağını gelire dönüştürün. İş ortağı etkinleştirme, pazarlama ve satış faaliyetlerinizi tek bir platform aracılığıyla ölçeklendirin. Channext'in size nasıl yardımcı olduğunu keşfedin: * Geniş ölçekte başarı yönetimi için iş ortaklarınızı seg...
Vibe.co
vibe.co
Vibe, her pazarlamacının, her büyüklükteki her markanın 5 dakika içinde TV'de reklam yayınlamasına olanak tanır. TV kampanyalarını 500'den fazla TV kanalında ve akış uygulamasında kolayca yürütün.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord, bayi ağları aracılığıyla satış yapan markalara ve üreticilere, pazarlama harcamalarını optimize etmek için koordineli mesajlaşma ve veriye dayalı bilgilerle müşteri yolculuğunu geliştirmelerine yardımcı olur. PowerChord'un yazılımı, müşterilerle yerel düzeyde bağlantı kurmak ve bu süreçt...
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
Relevize
relevize.com
Kanal satış gelirinizi en üst düzeye çıkarın. Kanal satışları sürekli büyüme için kritik öneme sahiptir. İş ortaklarınızın verimli bir şekilde potansiyel müşteri, satış hattı ve gelir oluşturması için talep oluşturma sürecini otomatikleştirin.
Impartner
impartner.com
Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.
Mindmatrix
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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.