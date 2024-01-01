Minute7

Minute7

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Web Sitesi: minute7.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Minute7 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.
Kategoriler:
Business
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: minute7.com

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