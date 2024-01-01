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Minute7, QuickBooks Online & Desktop ile kolayca entegre olan bir zaman ve gider takip aracıdır. Minute7, serbest çalışanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar her türden küçük ve orta ölçekli işletmeye yöneliktir. Hiçbir gizli ücretimiz yoktur. Kullanıcı başına ayda yalnızca 8$ ücret alıyoruz.

Web Sitesi: minute7.com

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