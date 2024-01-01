Minerva, kapsamlı belgelerin oluşturulmasına ve dağıtımına yardımcı olan bir araçtır. Yapay zeka destekli içerik oluşturmayı kullanan Minerva, kullanıcı kılavuzları, ürün videoları ve kılavuzları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan süreçleri otomatikleştirir. Özelleştirme için bir araç seti içerir ve kullanıcıların farklı formatlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır. Minerva ayrıca daha kişisel ve ilgi çekici bir deneyim için herhangi bir dilde yaratma ve müşterinin sesini kullanarak 'anlatma' işlevselliği de sunuyor. Bir tarayıcı uzantısının rahatlığıyla Minerva, ağır indirmeler veya kurulumlar olmadan kılavuzlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu aracın öne çıkan özelliği, sesinizi seçtiğiniz herhangi bir dilde kullanıyor gibi görünen yapay zeka destekli sesli anlatımıdır. Araç, ekiplerin yararına olacak şekilde, ürün demolarının üretilmesi ve dağıtılması sürecini basitleştirerek zamandan, emekten ve muhtemelen kaynaklardan tasarruf sağlar. Minerva ayrıca görsellerin, PDF'lerin ve videoların indirilebilirliği gibi çok yönlü paylaşım seçenekleri de sunuyor. Ek olarak, kullanıcılar kılavuzun görünürlüğünü özel olarak ayarlayabilir, böylece güvenli dağıtım sağlanırken kılavuzun paylaşılması için erişilebilirlik korunur.

Web Sitesi: minervaknows.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Minerva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.