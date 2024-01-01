Alternatifler - MindSmith
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Top Hat
tophat.com
Top Hat, binlerce kolej ve üniversite eğitmeninin, öğrencilerin ilgisini çeken ve sınıf içinde ve dışında kavramayı geliştiren mükemmel kurslarını oluşturmalarına yardımcı olur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
LearnWorlds
learnworlds.com
Kendi web sitenizden çevrimiçi kurslar oluşturun ve satın. Çevrimiçi kurslarınızı oluşturmak, satmak ve tanıtmak için en iyi çevrimiçi kurs platformu. Becerilerinizden, deneyimlerinizden ve hedef kitlenizden para kazanmaya başlayın.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
Articulate 360
articulate.com
İşyerinde öğrenim için 1 numaralı yaratıcı platform. Fortune 100'ün 100'ü de dahil olmak üzere 118.000'den fazla kuruluş, yaratıcı araçlarımızı kullanarak milyonlarca kurs oluşturdu.
VidGrid
vidgrid.com
Nebraska Üniversitesi, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta ve Tyler Technologies dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla olağanüstü müşteri tarafından güvenilmektedir. VidGrid, öğrenme ve gelişim için en hızlı büyüyen etkileşimli video platformudur. VidGrid piyasadaki en basit ama en sağ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs Bilgi Tabanı Yazılımı, çalışanlar ve müşteriler için sırasıyla özel ve halka açık bir bilgi tabanı oluşturmak için kullanılan güçlü bir araçtır. Müşteri taleplerinin azaltılmasına, dahili ekip işbirliğinin geliştirilmesine, iş süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve müşteri hizmetlerinin iyileş...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Rise
rise.com
Rise, çalışanların sevdiği çevrimiçi eğitim sistemidir. Çevrimiçi eğitimin oluşturulmasını kolay, alınmasını keyifli ve yönetilmesini basit hale getiren hepsi bir arada bir sistemdir. Çevrimiçi eğitimi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sezgisel, kurumsal sınıf tek bir sistemde alırsınız. Muhte...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, ürün odaklı büyümeye yönelik uygulamalı bir sanal BT laboratuvarıdır. Tarayıcıdan uygulamalı ürün deneyimi sunarak yazılım şirketlerinin geniş ölçekte talep oluşturmasına ve benimseme ve kullanımı artırmasına yardımcı oluyoruz. Instruqt, yazılımınızın çalışan bir sürümünü korumalı bir labo...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak ya...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz ...
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve öğretmenlerin bağımsız bir profil sayfası olarak kullanılabilecek veya mevcut bir web sitesine entegre edilebilecek kurslar için açılış sayfaları oluşturmaları için tasarlanmış bir platformdur. Eğitim işinizi ölçeklendirebilmeniz ve daha fazla öğrenciyi işe alabilmeniz iç...
Exly
exlyapp.com
Exly, işinizi sıfırdan kurmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan, kodsuz, hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Yalnızca kayıtlı dersleri değil, aynı zamanda canlı dersleri, web seminerlerini de düzenleyebilir ve bağlantıları WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kurslarınızı kaydedip yönetebilir ...
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kurslarını zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve E-öğrenme Platformu yazılımını keşfedin. Hızlı kurs geliştirmeyi deneyimleyin ve bugün bir demo planlayın! AcademyOcean, kullanım kolaylığı açısından sektörünün en üst sıraları...
Coursebox
coursebox.ai
Yapay zeka destekli LMS'deki (öğrenme yönetim sistemi) Coursebox. Yapay zeka işlevi sizin için bir taslak kurs oluşturacak ve sürükle ve bırak kurs düzenleyicisinin içinde yer alacak, böylece kursu düzenleyebilir ve eksik parçaları ekleyebilirsiniz. Bu, ders çalışması oluşturmak için gereken süreyi ...
BranchTrack
branchtrack.com
Tarayıcınızda ilgi çekici senaryo tabanlı e-öğrenme oluşturun, tasarlayın ve sunun. Lectora, Storyline, Captivate ve hemen hemen tüm diğer e-öğrenme yazılımlarıyla kullanın.
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler ...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitim ve bece...
Meleton
meleton.com
Meleton çevrimiçi kurslar oluşturmaya yönelik bir platformdur. 6.000'den fazla okul ve uzman, 50.000'den fazla öğrencinin yeni bilgiler öğrenmesine veya yeni bir beceride uzmanlaşmasına yardımcı olan kurslar oluşturuyor. MELETON İLE ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ: Herhangi bir konuda kendi çevrimiçi kursunu...