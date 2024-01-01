Mindreader

Mindreader

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: themindreader.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mindreader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mindreader, işletmelerin müşteri yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Asya'nın önde gelen bankalarında, sigorta ve emlak şirketlerinde öğretilen yapay zeka profil oluşturma tekniklerinden yararlanıyor. Mindreader, müşterilerin profil resimlerini veya dijital izlerini (sosyal medya gönderileri ve sohbet mesajları gibi) kullanarak, dört kategoride psikolojik türlerini tahmin etmek için dilbilimi ve fizyonomiyi analiz eder: Şövalye, Kaşif, Şifacı ve Sihirbaz. Araç, yaklaşımdan itirazların ele alınmasına kadar çeşitli iletişim senaryoları için kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler sağlar. Kullanıcıların, kişilik özelliklerine, tercihlerine ve iletişim tarzlarına göre müşterilerle etkileşim kurmanın en iyi yolunu anlamalarına yardımcı olur. Mindreader'ın hedefi, her müşterinin profilini keşfedip ona uyum sağlayarak iletişimi geliştirmek ve engelleri ortadan kaldırmaktır. Müşterilerden alınan görüşler, Mindreader'ı kullanmanın, anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmak, müşterilerin dilini ve tercihlerini anlamak ve bilgi sunarken zamandan ve emekten tasarruf etmek gibi faydalarını vurgulamaktadır. Araç aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldı. Mindreader'ı kullanan işletmeler, müşterilerde yankı uyandıran ve bilinçaltı zihinlerine hitap eden sunumlar tasarlayarak çatışmaları en aza indirmeyi, çalışanların işte kalma oranını artırmayı ve zamandan tasarruf etmeyi bekleyebilirler. Araç, fizyonomi ve dil bilimini iletişimi güçlendiren pratik araçlara dönüştürüyor. Daha fazla bilgi ve sık sorulan soruların yanıtları için kullanıcılar Mindreader web sitesini ziyaret edebilir veya ekiple doğrudan iletişime geçebilir.

Web Sitesi: themindreader.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mindreader ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

YourChamp

YourChamp

yourchamp.io

OurSails

OurSails

oursails.com

Picofme.io

Picofme.io

picofme.io

ArtBot

ArtBot

tinybots.net

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Tarta.ai

Tarta.ai

tarta.ai

AI for Communication

AI for Communication

dontbeevil.web.app

NightCafe Creator

NightCafe Creator

creator.nightcafe.studio

Rayst Gradients

Rayst Gradients

gradients.ray.st

Humanlinker

Humanlinker

humanlinker.com

Canvy

Canvy

canvy.com

Winggg

Winggg

winggg.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası