Mindreader, işletmelerin müşteri yönetimi ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Asya'nın önde gelen bankalarında, sigorta ve emlak şirketlerinde öğretilen yapay zeka profil oluşturma tekniklerinden yararlanıyor. Mindreader, müşterilerin profil resimlerini veya dijital izlerini (sosyal medya gönderileri ve sohbet mesajları gibi) kullanarak, dört kategoride psikolojik türlerini tahmin etmek için dilbilimi ve fizyonomiyi analiz eder: Şövalye, Kaşif, Şifacı ve Sihirbaz. Araç, yaklaşımdan itirazların ele alınmasına kadar çeşitli iletişim senaryoları için kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler sağlar. Kullanıcıların, kişilik özelliklerine, tercihlerine ve iletişim tarzlarına göre müşterilerle etkileşim kurmanın en iyi yolunu anlamalarına yardımcı olur. Mindreader'ın hedefi, her müşterinin profilini keşfedip ona uyum sağlayarak iletişimi geliştirmek ve engelleri ortadan kaldırmaktır. Müşterilerden alınan görüşler, Mindreader'ı kullanmanın, anlaşmaları daha etkili bir şekilde kapatmak, müşterilerin dilini ve tercihlerini anlamak ve bilgi sunarken zamandan ve emekten tasarruf etmek gibi faydalarını vurgulamaktadır. Araç aynı zamanda çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldı. Mindreader'ı kullanan işletmeler, müşterilerde yankı uyandıran ve bilinçaltı zihinlerine hitap eden sunumlar tasarlayarak çatışmaları en aza indirmeyi, çalışanların işte kalma oranını artırmayı ve zamandan tasarruf etmeyi bekleyebilirler. Araç, fizyonomi ve dil bilimini iletişimi güçlendiren pratik araçlara dönüştürüyor. Daha fazla bilgi ve sık sorulan soruların yanıtları için kullanıcılar Mindreader web sitesini ziyaret edebilir veya ekiple doğrudan iletişime geçebilir.

Web Sitesi: themindreader.ai

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