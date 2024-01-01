MindGenius

MindGenius

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Web Sitesi: mindgenius.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MindGenius çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MindGenius kişisel, ekip ve organizasyonel verimliliği artırmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış pratik bir proje yönetimi aracıdır. MindGenius, bilgileri kolayca yakalayıp görselleştirmenize ve fikirleri sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir proje planlarına ve görevlerine dönüştürmenize yardımcı olur. MindGenius Microsoft Office, Outlook ve Project ile entegre olarak her gün kullandığınız araçları geliştirir ve tamamlar.
Kategoriler:
Productivity
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: mindgenius.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MindGenius ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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