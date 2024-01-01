MindGenius kişisel, ekip ve organizasyonel verimliliği artırmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış pratik bir proje yönetimi aracıdır. MindGenius, bilgileri kolayca yakalayıp görselleştirmenize ve fikirleri sorunsuz bir şekilde eyleme geçirilebilir proje planlarına ve görevlerine dönüştürmenize yardımcı olur. MindGenius Microsoft Office, Outlook ve Project ile entegre olarak her gün kullandığınız araçları geliştirir ve tamamlar.

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