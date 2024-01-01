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Çalışanların ruh sağlığı herkes için kolaylaştırıldı. MindFi, küçük ve orta ölçekli ekiplerin işyerinde ruh sağlığına zamanında ve proaktif bir şekilde öncelik vermesine yardımcı olan, uygun maliyetli bir çalışan yardımı ve refah platformudur. Kurumsal Asya için Ruh Sağlığını Dönüştürmek.

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