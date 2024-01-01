MindERP

MindERP

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: itwsgroup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MindERP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Büyük yönetim ve ERP projelerinde 20 yıldan fazla deneyime sahip profesyoneller tarafından oluşturulan MIND ERP, fizibilite çalışmasından iş süreçlerine entegre çözümlerin sunulmasına kadar tüm BT proje geliştirme döngüsüne hakimdir. Eksiksiz bir iş yönetimi yazılımı olan MindERP'yi, CRM, E-Satınalma, E-Ticaret ve Satış Siparişi Portalı fonksiyonlarına da sahip bir ERP olarak, hepsi tek bir platformda ve uzmanlar tarafından tasarlanmış bir çözüm olarak şirketin iş şirketini benzersiz kılıyoruz. deneyim. Ayrıca, şirketlerin hesap verebilirliğini kolaylaştıran, farklı yüklü programlara veya lisanslara ihtiyaç duymadan, diğer ERP sistemleriyle kolayca entegre olabilen, avanslar ve yetki kontrolü gibi finansal süreçleri kolaylaştıran SAF - Mali Destek Sistemi'ni de sağlıyoruz. ödemelerin (yasal işlemler, vergiler, navlun, seyahat masrafları vb.) ve faturaların ikinci nüshalarının düzenlenmesi. Ayrıca, kontrol ve finans süreçleri, endüstriyel yönetim ve lojistik konularında geniş deneyime sahip profesyonellerle piyasadaki büyük ERP'ler hakkında danışmanlık da sunuyoruz. Dış kaynak kullanımı faaliyetleri aracılığıyla donanım ve yazılım, çevre planlaması, veri merkezi tahsisi, web sitesi barındırma ve e-posta konularında da destek sağlıyoruz.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: itwsgroup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MindERP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

AM Gestor

AM Gestor

amgestor.com.br

SIGE Cloud

SIGE Cloud

sigecloud.com.br

ReclamaJus

ReclamaJus

reclamajus.com.br

Claro tv+

Claro tv+

clarotvmais.com.br

Metabot

Metabot

metabot.com.br

Kazah

Kazah

kazah.io

TeamGuide

TeamGuide

teamguide.app

Fortes Tecnologia

Fortes Tecnologia

fortestecnologia.com.br

Leads2b

Leads2b

leads2b.com

MarQPonto

MarQPonto

marqponto.com.br

Avenue

Avenue

avenue.us

Gestão DS

Gestão DS

gestaods.com.br

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası