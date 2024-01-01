Büyük yönetim ve ERP projelerinde 20 yıldan fazla deneyime sahip profesyoneller tarafından oluşturulan MIND ERP, fizibilite çalışmasından iş süreçlerine entegre çözümlerin sunulmasına kadar tüm BT proje geliştirme döngüsüne hakimdir. Eksiksiz bir iş yönetimi yazılımı olan MindERP'yi, CRM, E-Satınalma, E-Ticaret ve Satış Siparişi Portalı fonksiyonlarına da sahip bir ERP olarak, hepsi tek bir platformda ve uzmanlar tarafından tasarlanmış bir çözüm olarak şirketin iş şirketini benzersiz kılıyoruz. deneyim. Ayrıca, şirketlerin hesap verebilirliğini kolaylaştıran, farklı yüklü programlara veya lisanslara ihtiyaç duymadan, diğer ERP sistemleriyle kolayca entegre olabilen, avanslar ve yetki kontrolü gibi finansal süreçleri kolaylaştıran SAF - Mali Destek Sistemi'ni de sağlıyoruz. ödemelerin (yasal işlemler, vergiler, navlun, seyahat masrafları vb.) ve faturaların ikinci nüshalarının düzenlenmesi. Ayrıca, kontrol ve finans süreçleri, endüstriyel yönetim ve lojistik konularında geniş deneyime sahip profesyonellerle piyasadaki büyük ERP'ler hakkında danışmanlık da sunuyoruz. Dış kaynak kullanımı faaliyetleri aracılığıyla donanım ve yazılım, çevre planlaması, veri merkezi tahsisi, web sitesi barındırma ve e-posta konularında da destek sağlıyoruz.

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