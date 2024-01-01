Mindee

Mindee

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Web Sitesi: mindee.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mindee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Herhangi bir belgeden herhangi bir veri noktasını ikinci bir saniyede çıkarın Mindee, tamamen yatay ve geliştirici merkezli ilk belge anlama platformudur. Belge işleme söz konusu olduğunda dünya çapındaki geliştiricilerin ve ürün ekiplerinin en sezgisel ve verimli kullanıcı deneyimlerini oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Mindee'yi kullanarak şunları yapabileceksiniz: - 1 saniyelik yanıt süresine sahip eşzamanlı API'mizi kullanarak sihirli bir kullanıcı deneyimi oluşturun - En son bilgisayarlı görüntü derin öğrenme modellerinden yararlanarak ürününüzü farklılaştırın - Her yerde ölçeklendirin. Tamamen dilden bağımsızız ve şablonlara bağımlı değiliz - Kullanıcılarınızı manuel veri girişinden kurtararak zamandan ve zahmetten tasarruf edin - Tüm ana dillerdeki müşteri kitaplıklarımız ve temiz belgelerimiz sayesinde yol haritanıza kısa sürede kolayca entegre olun - İyi uykular Her şeyin tamamen GDPR uyumlu, ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapıda gerçekleştiğini bilmek - Açık kaynaklı yazılım araç kutumuzdaki her şeyden yararlanarak eğlenceyi artırın - Faturaya güvenin. Kurulum ücreti yok, platform ücreti yok, bakım ücreti yok. Tek KPI'nız hacminiz mi? Bizim de! Finansal Hizmetler, Lojistik veya Sağlık Hizmetlerinden İnşaat, Sigorta ve Devlete kadar birçok sektörde en hızlı büyüyen yazılım ürünleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Tüm kıtalara yayılmış tüm ekip, size elimizden geldiğince yardımcı olmak için sizden ve kullanım durumunuzdan haber almayı sabırsızlıkla bekliyor.
Kategoriler:
Productivity
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: mindee.com

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Penneo

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