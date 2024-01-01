Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamanızda veya web sitenizde birkaç dakika içinde sohbet işlevi oluşturmanıza olanak tanıyan Sohbet API'si/sdk'si, aylarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlar. MinChat ayrıca uygulamanızda veya web sitenizde sohbet işlevselliği kurulumunun yapılmasını daha da kolaylaştıran önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir.

Web Sitesi: minchat.io

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