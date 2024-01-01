MinChat

MinChat

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Web Sitesi: minchat.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MinChat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uygulamanızda veya web sitenizde birkaç dakika içinde sohbet işlevi oluşturmanıza olanak tanıyan Sohbet API'si/sdk'si, aylarca süren geliştirme süresinden tasarruf etmenizi sağlar. MinChat ayrıca uygulamanızda veya web sitenizde sohbet işlevselliği kurulumunun yapılmasını daha da kolaylaştıran önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzüyle birlikte gelir.
Kategoriler:
Productivity
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: minchat.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MinChat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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