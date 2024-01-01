Alternatifler - Milanote

Notion

Notion

notion.so

Notion, veritabanları, kanban panoları, wiki'ler, takvimler ve hatırlatıcılar gibi bileşenleri sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar bu bileşenleri bağlayarak diğerlerinin yanı sıra bilgi yönetimi, not alma, veri yönetimi, proje yönetimi için kendi sistemlerini oluşturabilirler. Bu bileşenler ve si...

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce OneN...

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

İşbirlikçi akış şemaları, tel çerçeveler, yapışkan notlar ve zihin haritalarıyla görsel olarak düşünce hızında iletişim kurun.

Miro

Miro

miro.com

Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.

Coda

Coda

coda.io

Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...

Notebook

Notebook

zoho.com

Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.

MindMeister

MindMeister

mindmeister.com

MindMeister, kullanıcılarının düşüncelerini bulut aracılığıyla görselleştirmelerine, paylaşmalarına ve sunmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir zihin haritalama uygulamasıdır. MindMeister, 2007 yılında Michael Hollauf ve Till Vollmer tarafından kurulan bir yazılım şirketi olan MeisterLabs GmbH taraf...

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.

RemNote

RemNote

remnote.com

Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

Craft

Craft

craft.do

Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...

MURAL

MURAL

mural.co

Platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, yenilikçi ekiplerin önemli sorunları çözmek için görsel olarak düşünmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Aklınızdan geçenleri yapışkan notlara yazmanız yeterli. Ardından ekibinizi harekete geçirmek ve uyumlu hale getirmek için listeler, akış şemaları...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Fikirlerinizi dünyanın en sevilen dijital kağıdıyla not edin, şekillendirin ve paylaşın. İlk üç not defteriniz ücretsizdir.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo popüler ve güçlü bir çevrimiçi üretkenlik aracıdır. Yapılacaklar listenizi yönetin, not alın, alışkanlıkları takip edin ve fikirlerinizi taslaklar ve listeler halinde düzenleyin.

XMind

XMind

xmind.works

En Sevdiğiniz Mind Araç Kutusu Artık Web'de Açılıyor. Tüm modern tarayıcılarda çalışan XMind web sürümü. Dropbox'ınıza, Google Drive'ınıza ve OneDrive'ınıza bağlanır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde zihin haritalarını okuyun, düzenleyin ve oluşturun.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...

Mindomo

Mindomo

mindomo.com

Düşüncenizi ve öğrenmenizi geliştirmek için zihin haritaları, kavram haritaları, taslaklar ve Gantt Şemaları oluşturun. Web, Masaüstü, iOS, Android. Zihin haritası bizimle ücretsiz!

Mindmup

Mindmup

mindmup.com

MindMup, Sauf Pompiers Ltd. tarafından geliştirilen, sorunsuz bir çevrimiçi zihin haritası yaratıcısıdır.

GitMind

GitMind

gitmind.com

GitMind, beyin fırtınası, proje planlama, geliştirme, eylem ve diğer yaratıcı görevler için ücretsiz bir çevrimiçi zihin haritası oluşturucusudur. Bu araç, zihin haritalarını tonlarca kullanıcıyla paylaşmanıza ve onlarla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

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