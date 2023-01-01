Alternatifler - Mighty Networks

Webex Events

socio.events

Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....