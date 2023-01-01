Microwire.news (diğer adıyla microwire.info), ilgili sektörlerdeki haberler, etkinlikler, kısa ürün ve hizmet incelemeleri, yorumlar ve analizler için bir içerik erişim ve genişletme platformudur. Kapsanan sektörler arasında siber güvenlik, yapay zeka, robotik ve endüstriyel otomasyon, endüstriyel emniyet ve güvenlik, yüksek kaliteli (hifi) ses, multimedya, AR/VR, akıllı cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, giyilebilir cihazlar vb.), ses-video ekipmanları (fotoğrafçılık) yer almaktadır. , videografi, canlı yayın, sağlık hizmetleri vb.). Burada editoryal, ses ve video içeriğini okuyun, dinleyin ve görüntüleyin. RAGAN'ın PR Günlük Ödülleri 2015'te Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

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