Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hematoloji ve onkolojide karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılamak için dijital tedaviler geliştiriyoruz.

Web Sitesi: microhealth.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, MicroHealth ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.