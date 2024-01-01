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Katalonya'nın meteorolojik bilgileri ⇒ Bugünün hava durumu tahmini, radar, tehlike uyarıları, sıcaklık, haberler ve haberler.

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