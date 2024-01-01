Meteo IPMA

Meteo IPMA

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Web Sitesi: ipma.pt

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Meteo@IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA I.P.'nin Portekiz topraklarında 300'den fazla konum için hava durumu ve deniz bilgileri sağlayan mobil cihazlara yönelik kullanımı ücretsiz bir uygulamasıdır.

Web Sitesi: ipma.pt

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