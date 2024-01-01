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Yunanistan'ın tamamı için hava tahminleri. En büyük meteoroloji istasyonları ağından gözlemler. Deniz meteorolojik çizelgeleri. Yelken hava durumu çizelgeleri. Yıldırım, yağmur ve basınç haritası. Hava durumu ve kayak merkezlerinin işleyişine ilişkin güncelleme. UV radyasyon haritası.

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