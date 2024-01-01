Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İtalyan Hava Kuvvetleri Meteoroloji Servisi, Savunma Bakanlığı. İtalya'da ve dünya çapında bugünün tahminlerine, gözlemlere, teknik analizlere, uydu ve uyarılara bakın.

Web Sitesi: meteoam.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Meteo Aeronautica ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.