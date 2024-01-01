MetaSpark

MetaSpark

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Web Sitesi: metaspark.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde MetaSpark çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

MetaSpark, ekipleri projeleri, insanları ve süreçleri yönetmeye yönelik bileşenlerle donatan dinamik, yapay zeka destekli bir çalışma merkezidir. MetaSpark'ın çok yönlü kontrol panelleri, özelleştirilebilir şablonları ve bir dizi yapay zeka aracının yardımıyla benzersiz iş akışlarını şekillendirin. 1000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde entegre olun ve ekibinizle zahmetsizce işbirliği yapın, etkili ekip çalışmasını teşvik etmek ve olağanüstü üretkenlik elde etmek için MetaSpark'ın işbirliğine dayalı özelliklerinden yararlanın. İdari görevlerde ayda 60 saatten fazla tasarruf ederek ekibinizin strateji ve uygulamaya odaklanmasını sağlayın. Özellikler: -Liste, Kanban, Gantt görünümleri -Yapay zeka tarafından oluşturulan proje şablonları -Şirket şablonları -Yapay zeka tarafından oluşturulan belgeler ve notlar -Hedefler kontrol paneli -Çalışma kontrol panelim -Yorumlar, @bahsetmeler ve ortak çalışma alanları -Takdir ve ödüller
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: metaspark.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MetaSpark ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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