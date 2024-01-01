MetaSpark, ekipleri projeleri, insanları ve süreçleri yönetmeye yönelik bileşenlerle donatan dinamik, yapay zeka destekli bir çalışma merkezidir. MetaSpark'ın çok yönlü kontrol panelleri, özelleştirilebilir şablonları ve bir dizi yapay zeka aracının yardımıyla benzersiz iş akışlarını şekillendirin. 1000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde entegre olun ve ekibinizle zahmetsizce işbirliği yapın, etkili ekip çalışmasını teşvik etmek ve olağanüstü üretkenlik elde etmek için MetaSpark'ın işbirliğine dayalı özelliklerinden yararlanın. İdari görevlerde ayda 60 saatten fazla tasarruf ederek ekibinizin strateji ve uygulamaya odaklanmasını sağlayın. Özellikler: -Liste, Kanban, Gantt görünümleri -Yapay zeka tarafından oluşturulan proje şablonları -Şirket şablonları -Yapay zeka tarafından oluşturulan belgeler ve notlar -Hedefler kontrol paneli -Çalışma kontrol panelim -Yorumlar, @bahsetmeler ve ortak çalışma alanları -Takdir ve ödüller

Web Sitesi: metaspark.io

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