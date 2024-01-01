Metaprise'ın misyonu, işletmelerin ufukları, kısıtlamaları ve normları aşmasını sağlamak ve hızlı, dünya çapında B2B ödemelerini geniş ölçekte mümkün kılmaktır. Metaprise, her büyüklükteki işletmenin yerelde olduğu kadar zahmetsizce dünya çapında işlem yapmasını mümkün kılarak, yeni ekonomik fırsatlardan yararlanmalarına olanak tanır. Metaprise, sınır ötesi ödemeleri, yerel alıcı hesapları, otomatik AP/AR araçlarını, banka kartı çözümlerini ve risk yönetimini içeren bir hizmet paketi sunar. Dünya genelinde serbest çalışanlardan, KOBİ'lere ve kurumsal düzeydeki işletmelere kadar uzanan bir yelpazedeki müşterilerimiz için büyümeyi destekliyoruz. Metaprise küresel ticareti kolay ve güvenli hale getirir.

Web Sitesi: metaprisebanking.com

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