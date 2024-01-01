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MetalZulu, metal tesisi operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış lider bir SaaS yazılım çözümüdür. Bakım yazılımımız, ERP sistem çözümlerimiz ve envanter takip sistemimizle metal tesisi sahiplerinin operasyonlarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

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