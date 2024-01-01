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Alternatifler - Metabase

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:

Looker

Looker

looker.com

Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.

Sisense

Sisense

sisense.com

Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio'nun bulut tabanlı iş zekası ve analitik çözümü, herkesin verilerini iş uygulamalarından analiz etmesine olanak tanır.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.

datapine

datapine

datapine.com

datapine is an all-in-one Business Intelligence software that empowers everyone to explore, visualize, monitor and share their data like never before!

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan is a customer-facing analytics platform that empowers companies to drive engagement with data storytelling. With the best customizable end-user experience across any device, over 4 million Toucan stories are viewed each year. Toucan's no-code, cloud-based platform cuts development costs and t...

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta’s open data delivery platform simplifies access to data from multiple, complex enterprise systems to unlock the full value of organizational data, making it readily available for analysis. Backed by GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures, and Sorenson Capital, Incorta empo...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Need to feel good about your data? If your business needs to move faster with more certainty, Phocas can help. We have an all-in-one business planning and analytics platform for companywide use. A single governed source of truth fed directly from your ERP, accounting, and other systems. Phocas solve...

Explo

Explo

explo.co

Explo provides a powerful embedded dashboard and reporting solution. Securely share customizable product analytics, project reports, and KPIs with each of your customers all while seamlessly matching your product's design. Give your users the power to explore their data on their on by editing dashbo...

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma is an award-winning modern business intelligence (BI) and analytics platform purpose-built for the cloud. With Sigma, anyone can use the spreadsheet functions and formulas they already know to explore live data at cloud scale, down to the lowest grain of detail. Our familiar spreadsheet-like i...

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics acts as your trusted co-pilot for business with the aim of making you smarter, faster, and more confident in your data-driven decisions. IBM Cognos Analytics gives every user — whether data scientist, business analyst or non-IT specialist — more power to perform relevant analysi...

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.

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