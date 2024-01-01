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En son Brezilya Haberlerini, hikayelerini ve derinlemesine analizlerini okuyun. MercoPress, 1993 yılında kurulmuş, Mercosur ticaret ve siyasi bloğu ve üye ülkelerle ilgili haberler sunmaya odaklanan, Güney Amerika, Güney Atlantik ve ada bölgelerini kapsayan bir etki alanını kapsayan bağımsız bir haber ajansıdır.

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