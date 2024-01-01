Alternatifler - Mentessa

Degreed

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Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.