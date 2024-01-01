Alternatifler - Mentessa
edX
edx.org
Dünya çapında 140 önde gelen kurumdan 2000 ücretsiz çevrimiçi kursa erişin. Yeni beceriler kazanın ve bitirme sertifikası kazanın. Bugün katılın.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow, kurumsal eğitim ve yüksek öğrenim için mükemmel olan çok yönlü bir İşbirliğine Dayalı Öğrenme Platformudur. Modern, sezgisel arayüzü sayesinde, öğrencilerin ilgisini çeken ve bilgilerin akılda tutulmasını artıran sosyal, işbirliğine dayalı öğrenme deneyimleri gerçekleştirebileceksiniz. Eduf...
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini ortaya çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğ...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımı...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitim ve bece...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk yoluyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe bütünsel...
Insala
insala.com
Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, S...
Bravely
workbravely.com
Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...