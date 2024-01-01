Memorable AI

Memorable AI

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Web Sitesi: memorable.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Memorable AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Unutulmaz Reklam, pazarlamacıların yüksek etkili reklamlar oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir araçtır. Reklamları yalnızca fotogerçekçiliğe değil, pazarlama KPI'larına göre optimize etmek için Creative IntelligenceSuite teknolojisini kullanır. Kullanıcılar kendi açıklamalarına göre reklamlar oluşturabilir veya fikir edinmek için Reklam İstemi Kılavuzunu kullanabilir. Araçta ayrıca kullanıcıların örnek reklamlar arasından seçim yapmasına olanak tanıyan bir Booster özelliği de bulunuyor. Son olarak araç, hatırlanma potansiyeli, bağlamda dikkat, etkileşim potansiyeli ve ayırt edicilik gibi reklamların nasıl performans göstereceğine ilişkin tahminler sağlar. Reklamların tamamı yüksek kalitede, 8k veya 4k çözünürlük seçenekleriyle üretilmektedir. Unutulmaz Reklam Oluşturucu, yaratıcı etkinliklerini ve yatırım getirilerini en son yapay zeka pazarlama teknolojisiyle en üst düzeye çıkarmak isteyen pazarlamacılar için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: memorable.io

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