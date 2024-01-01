Melody ML, ses parçalarını kolayca ayırmak için makine öğrenimini kullanan bir yapay zeka aracıdır. Bu araçla kullanıcılar vokalleri otomatik olarak izole edebilir ve şarkıları remikslemek için kökler oluşturabilir. Kullanıcıların hesap oluşturması ve çeşitli özelliklere erişmesi için uygun bir platform sunar. Melody ML, kullanıcıların vokal, davul, bas ve diğer enstrümanlar gibi makine öğrenimini kullanarak müzik parçalarını ayırmasına olanak tanır. Araç, Demucs Extra ve ses kalitesini, özellikle de yüksek frekansları korumak için tasarlanmış özel bir VR sürümü de dahil olmak üzere kullandığı modeller hakkında bilgi sağlar. Ayrıca standart modelin Deezer's Spleeter ile oluşturulduğundan da bahsediliyor. Kullanıcılar, dosya boyutu 100 MB'ı geçmediği sürece MP3, WAV, FLAC ve OGG/VORBIS formatlarındaki şarkıları yükleyebilir. Çok uzun veya yanlış formatta bir şarkının yüklenmesinin hatayla sonuçlanabileceği açıklığa kavuşturuluyor. Melody ML başlangıçta iki ücretsiz şarkı sunuyor ve bundan sonra her şarkının maliyeti 0,50 dolar. Kullanıcılar, ödeme için farklı paket seçenekleriyle daha fazla şarkı yüklemek için hesaplarına kredi ekleyebilirler. Ödeme Visa/Banka Kartı veya PayPal aracılığıyla yapılabilir. Araç, üçüncü taraf izleme/analizlerini kullanmayarak kullanıcı gizliliğini korur ve yüklenen şarkıların sahibi olmadığını, paylaşmadığını veya yazarlığını almadığını açıkça belirtir. Çerezleri kullanır ancak kullanıcının e-postasını paylaşmaz veya spam göndermez. Yüklemelerinin telif hakkı ve hukuki yönlerinden kullanıcılar sorumludur ve işlenen dosyalar bir ay süreyle indirilebilir. Melody ML, ZonkoSoft tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: melody.ml

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