خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر

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Mehr Haber Ajansı, İran hükümetinin yarı resmi bir haber ajansıdır. Merkezi Tahran'da olup İran hükümetinin İslami Kalkınma Örgütü'ne aittir.

Web Sitesi: mehrnews.com

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