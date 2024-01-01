خبرگزاری مهر

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Mehr Haber Ajansı, İran hükümetinin yarı resmi bir haber ajansıdır. Merkezi Tahran'da olup İran hükümetinin İslami Kalkınma Örgütü'ne aittir.

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