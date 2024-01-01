Medplum

Medplum

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Web Sitesi: medplum.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Medplum çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hızlı ve kolay sağlık hizmeti geliştirme. Medplum, herhangi bir sağlık hizmeti ürününü veya hizmetini oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan açık kaynaklı sağlık hizmetleri geliştirici platformudur.

Web Sitesi: medplum.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Medplum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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