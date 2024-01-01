Medgic, kullanıcılara cilt hastalıklarını tarama, analiz etme ve tespit etme yeteneği sağlayan, yapay zeka destekli pratik bir platformdur. Kullanıcıların ciltle ilgili sorunları potansiyel olarak teşhis etmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanır. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanan üç adımlı süreç, kullanıcıların yalnızca ilgili cilt bölgesini taramasını, yapay zeka analizi için göndermesini ve tespit sonuçlarını almasını gerektiriyor. Medgic sadece bir araç değil, aynı zamanda erken teşhiste veya bir sağlık uzmanına danışmaya rehberlik etmede yararlı olabilecek kolaylık ve hızlı ön teşhis için bir kanaldır. Web tabanlı bir uygulama olarak erişilebilir ve aynı zamanda çok çeşitli kullanıcılara hitap eden Google ve Huawei'nin uygulama mağazasından da indirilebilir. Platform, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, çeşitli Çin lehçeleri, Endonezce, Vietnamca, Japonca, Portekizce, Hintçe ve Bengalce gibi birden fazla dili destekleyerek küresel erişilebilirliğe uygun hale getiriyor. Medgic'in cilt problemi analizi için yararlı bir kaynak sunmasına rağmen profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almadığını lütfen unutmayın. Herhangi bir ciddi endişe veya doğrulama için tıp uzmanlarına danışılmalıdır.

Web Sitesi: medgic.co

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