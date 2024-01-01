Medgic

Medgic

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: medgic.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Medgic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Medgic, kullanıcılara cilt hastalıklarını tarama, analiz etme ve tespit etme yeteneği sağlayan, yapay zeka destekli pratik bir platformdur. Kullanıcıların ciltle ilgili sorunları potansiyel olarak teşhis etmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanır. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanan üç adımlı süreç, kullanıcıların yalnızca ilgili cilt bölgesini taramasını, yapay zeka analizi için göndermesini ve tespit sonuçlarını almasını gerektiriyor. Medgic sadece bir araç değil, aynı zamanda erken teşhiste veya bir sağlık uzmanına danışmaya rehberlik etmede yararlı olabilecek kolaylık ve hızlı ön teşhis için bir kanaldır. Web tabanlı bir uygulama olarak erişilebilir ve aynı zamanda çok çeşitli kullanıcılara hitap eden Google ve Huawei'nin uygulama mağazasından da indirilebilir. Platform, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, çeşitli Çin lehçeleri, Endonezce, Vietnamca, Japonca, Portekizce, Hintçe ve Bengalce gibi birden fazla dili destekleyerek küresel erişilebilirliğe uygun hale getiriyor. Medgic'in cilt problemi analizi için yararlı bir kaynak sunmasına rağmen profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almadığını lütfen unutmayın. Herhangi bir ciddi endişe veya doğrulama için tıp uzmanlarına danışılmalıdır.

Web Sitesi: medgic.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Medgic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Buoy

Buoy

buoyhealth.com

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

Healthians

Healthians

healthians.com

Finiite

Finiite

finiite.com

Raaga

Raaga

raaga.com

CaliberAI

CaliberAI

caliberai.net

Epocrates

Epocrates

epocrates.com

Facet

Facet

facet.thirtymadison.com

DW

DW

dw.com

Hindi Typing

Hindi Typing

hindityping.info

Citadela

Citadela

ait-themes.club

Guiding Tech

Guiding Tech

guidingtech.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası