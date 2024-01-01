McClatchyDC

McClatchyDC

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Günümüzün son dakika siyasetini, ulusal ve dünya haberlerini, manşetlerini ve köşe yazılarını okuyun. McClatchy'nin Washington merkezli gazetecileri, tüm haber odalarımız için federal hükümeti ve Kongreyi takip eden daha geniş McClatchy haber profesyonelleri ağının bir parçasıdır. Ekip, D.C.'nin kalbinde yer alırken, Washington'u Çevre Yolu'nun dışından bir perspektiften incelemeyi amaçlıyor.

Web Sitesi: mcclatchydc.com

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