Alternatifler - Matilda Workspace

Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...

Slack

Slack

slack.com

Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Element

Element

element.io

Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kola...

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

İşyeri Sohbeti herkesle, her zaman, her yerde bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı...

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork iş amaçlı bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için üretkenliği artırın.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost, dosya paylaşımı, arama ve entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir çevrimiçi sohbet hizmetidir. Kuruluşlar ve şirketler için dahili bir sohbet olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla kendisini Slack ve Microsoft Teams'e açık kaynaklı bir alternatif olarak paza...

Nifty

Nifty

nifty.pm

Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper, parolayla ilgili veri ihlallerine ve siber tehditlere karşı koruma sağlayan en yüksek puan alan kişisel ve kurumsal parola yöneticisidir. Şimdi ücretsiz deneyin!

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.

Front

Front

front.com

Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.

Missive

Missive

missiveapp.com

Üretken ekipler için e-posta, grup sohbeti ve görevler. Tüm iç ve dış iletişiminiz için tek bir uygulama. İş yönetimi en iyi şekilde. Ücretsiz dene!

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