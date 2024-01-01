Master of Malt

Master of Malt

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Web Sitesi: masterofmalt.com

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Master of Malt, dünyanın en iyi içecek satın alma deneyimini sunmak amacıyla tutkulu alkollü içki tutkunları ve bira tutkunları grubunu güçlendirmek için ileri teknolojiyi kullanan, çok ödüllü bir çevrimiçi alkollü içki perakendecisidir. Whiskey Magazine'in Icons of Whisky 2023'te yedinci kez Yılın Küresel Çevrimiçi Perakendecisi seçildi.

Web Sitesi: masterofmalt.com

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