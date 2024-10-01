Alternatifler - Maropost
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Sideline
sideline.com
Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren es...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Textline
textline.com
Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Heymarket
heymarket.com
Heymarket, çalışanlarınız ve müşterileriniz arasında güvenli ve güvenilir mesajlaşma için olağanüstü sezgisel bir iş metni çözümüdür. Hızlı yanıtlar alan ve müşterilerin ilgisini canlı tutan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş kısa mesajları hızlı ve kolay bir şekilde gönderin. WhatsApp, Facebook ve In...
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
ConnectWise Home
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...