Alternatifler - Maropost

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Podium

Podium

podium.com

Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...

Sideline

Sideline

sideline.com

Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya...

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo, tüm müşterilerinizin desteklediği ve ilk günden itibaren ölçeğe göre tasarlanan akıllı bir pazarlama otomasyon platformuyla daha akıllı dijital ilişkilere güç verir. Tüm teknoloji yığınınızdan, herhangi bir süre boyunca, tam ayrıntılı ayrıntılarla tüm müşteri verilerinizi merkezileştiren es...

Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...

Looker

Looker

looker.com

Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçe...

Duda

Duda

duda.co

Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve ...

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...

Textline

Textline

textline.com

Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Heymarket, çalışanlarınız ve müşterileriniz arasında güvenli ve güvenilir mesajlaşma için olağanüstü sezgisel bir iş metni çözümüdür. Hızlı yanıtlar alan ve müşterilerin ilgisini canlı tutan geniş ölçekte kişiselleştirilmiş kısa mesajları hızlı ve kolay bir şekilde gönderin. WhatsApp, Facebook ve In...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler), daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'y...

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